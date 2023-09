LES ÉQUIPES SPORTIVES PROFESSIONNELLES DE SEATTLE ET LA COMMISSION DES SPORTS DE SEATTLE S’UNISSENT POUR SOUTENIR LA COALITION POUR L’ÉQUITÉ DU JEU DU COMTÉ DE KING ET FAIRE AVANCER UNE VISION PARTAGÉE POUR UN ACCÈS ÉQUITABLE AU SPORT ET AU JEU

SEATTLE, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, dans une démonstration sans précédent de solidarité et de valeurs partagées, celui de Seattle les équipes sportives professionnelles et la Commission des sports de Seattle ont uni leurs forces au sein de la Seattle Alliance pour faire un don 500 000 $ sur quatre ans à la King County Play Equity Coalition (KCPEC). Samedi dernier, les équipes ont célébré la formation du groupe avec une journée de jeu et de collecte de fonds pour les jeunes du KCPEC à Tukwila.

Avec un engagement commun à promouvoir l’équité et l’accès au sport et au jeu, les équipes soutiennent l’évolution de KCPEC d’un mouvement populaire vers une organisation autonome, ouvrant la voie à un impact amplifié et à un changement sociétal durable. En partenariat avec KCPEC depuis le début, cet engagement de financement pluriannuel combiné nouvellement annoncé démontre la conviction collective de chaque équipe dans l’importance de la croissance de KCPEC et d’assurer sa durabilité à long terme.

« KCPEC est un partenaire important pour toutes les équipes professionnelles depuis des années. Lorsque nous avons commencé à discuter de la manière d’assurer l’avenir de KCPEC et à examiner ce qui a réussi dans d’autres régions, nous nous sommes rapidement ralliés à l’idée de faire quelque chose en tant que groupe qui est important », a déclaré Mari Horita, vice-président principal de l’impact social et des relations gouvernementales du Seattle Kraken, et directeur exécutif de la One Roof Foundation. « Le Kraken et la One Roof Foundation sont ravis de contribuer au lancement de ce partenariat catalyseur. »

KCPEC, un collectif de plus de 100 équipes sportives professionnelles et à but non lucratif, est né du State of Play-King County, un projet de loi de 2019. Université de Washington et une étude menée par l’Aspen Institute sur l’accès des jeunes au sport et au jeu dans Comté de King. L’étude a mis en évidence de graves inégalités dans la région et a inspiré la création de la coalition, actuellement financée par la Seattle Parks Foundation.

« La Commission des sports de Seattle est fière d’être partenaire de celui de Seattle équipes sportives professionnelles pour soutenir la mission de KCPEC visant à accroître l’accès équitable aux sports pour nos jeunes », a déclaré Beth Knox, président-directeur général de la Commission des sports de Seattle. « La Commission des sports et sa Fondation SSC partagent la passion d’avoir un impact positif dans la région grâce à la collaboration des membres de la Seattle Alliance et au pouvoir du sport. »

Ce qui était jusqu’à présent une entité gérée par des bénévoles est devenu l’expert de la région et le principal défenseur de la suppression des obstacles qui empêchent les jeunes mal desservis de profiter des bienfaits du sport et du jeu. Grâce à des partenariats avec des organisations communautaires, des établissements d’enseignement, des équipes sportives et des groupes de défense, KCPEC a établi une base solide d’efforts de collaboration pour conduire un changement systémique, comme des rapports de recherche, des camps d’échantillonnage sportifs d’une semaine, l’obtention du passage de l’examen. Etat de Washington Recess Bill et en partenariat avec le Kent et Tukwila communautés pour organiser des cliniques de basket-ball inclusives liées à la visite des Clippers à Seattle l’automne dernier.

« La King County Play Equity Coalition que nous avons contribué à établir est un catalyseur de changement efficace, permettant à davantage de jeunes de faire de l’exercice et de profiter d’activités de plein air », a déclaré le directeur du comté de King, Dow Constantine. « Le soutien total des équipes sportives professionnelles de notre région renforcera nos efforts combinés pour rendre le jeu plus sûr et plus facile pour les enfants. »

«Les Seahawks sont fiers de se réunir avec nos compatriotes Seattle équipes sportives en soutien au KCPEC et à notre objectif collectif visant à accroître l’accès équitable des jeunes de notre région à la pratique du sport », a déclaré Mario Bailey, vice-président de l’engagement communautaire et des légendes des Seahawks de Seattle. « Grâce à cette initiative, nous avons une incroyable opportunité d’avoir un impact positif sur les jeunes athlètes de tous horizons pour les années à venir. »

« Les Mariners de Seattle sont fiers de soutenir la vision de KCPEC consistant à créer une communauté où tous les jeunes profitent des bienfaits du jeu, des sports organisés et de l’activité physique. KCPEC est un leader dans la création de stratégies visant à garantir que l’activité physique est un élément clé de la santé et de la jeunesse. développement », a déclaré Fred Rivera, vice-président exécutif, secrétaire général et avocat général des Seattle Mariners. « Les Mariners s’engagent à soutenir le travail important de KCPEC alors que nous faisons progresser la mission de l’équipe qui consiste à servir nos communautés. Grâce à ce partenariat avec des équipes sportives professionnelles dans notre région, nous visons à aider KCPEC à atteindre ses objectifs et à prendre des engagements pour accroître l’équité dans chacun des domaines. nos sports respectifs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à des partenaires de classe mondiale Seattle organisations sportives pour inspirer et encourager la participation des jeunes aux sports », a déclaré Nate Silverman, directeur commercial de Storm. « KCPEC a fait ses preuves en aidant les jeunes à développer leur confiance en eux, leur résilience et leur bien-être personnel grâce aux principes fondamentaux du travail d’équipe, des principes qui correspondent aux valeurs fondamentales de Storm. Nous sommes enthousiasmés par l’impact durable et positif que cette initiative apportera. aux jeunes de notre région.

« En tant qu’équipes et ligues professionnelles, les données sont essentielles à notre succès sur et en dehors du terrain. L’ensemble de données publié dans l’état des lieux 2019 pour Comté de King rapport qui a donné naissance au KCPEC a prouvé que les enfants de notre région n’ont pas accès au jeu et que le manque de jeu affecte la santé de nos enfants et de notre communauté », a déclaré Maya Mendoza-Exstrom, Seattle Sounders FC, directeur de l’exploitation. « KCPEC a travaillé sans relâche pour soutenir, élever et inspirer une nouvelle croissance de programmes de jeu libre diversifiés et populaires dans notre région et pour plaider en faveur de l’éducation physique et des récréations en centrant l’équité. Sounders FC et la Fondation RAVE sont de fiers partenaires de KCPEC et travaillent en étroite collaboration avec des membres tels que Cultures United, Congolese Integration Network et Seattle Adaptive Sports pour créer des espaces inclusifs pour le jeu libre et proposer des programmes de football gratuits dans toute la région. Notre travail collectif avec l’ensemble de notre communauté sportive professionnelle est nécessaire pour faire avancer le ballon, et nous sommes attaché à l’idée que le jeu est humain et constitue un droit pour chaque enfant. »

La Seattle Alliance comprend les organisations suivantes :

Commission des sports de Seattle

Seattle Kraken et Fondation One Roof

Seattle Sounders FC et Fondation RAVE

Soins aux marins de Seattle et aux marins

Seattle Seahawks

Tempête de Seattle

Règne de l’OL

Loups de mer de Seattle

Cascades et tempêtes de Seattle

À propos de la Coalition pour l’équité du jeu dans le comté de King

La King County Play Equity Coalition est un réseau d’action collective de plus de 100 organisations vouées à changer les systèmes afin que tous les jeunes – et en particulier les jeunes issus de groupes historiquement mal desservis – bénéficient des bienfaits transformateurs du jeu, des sports, des loisirs de plein air et de l’activité physique. Aller à www.kcplayequity.org ou contacter [email protected] pour apprendre plus.

