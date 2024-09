Les équipes sportives de Seattle réévaluent leurs relations avec Macklemore en raison de ses « commentaires de plus en plus conflictuels »

Au cours du week-end, Macklemore a sorti le single « Hinds Hall 2 », sa deuxième chanson de protestation contre la campagne de génocide d’Israël à Gaza. Il a interprété ce morceau lors d’un concert intitulé « Palestine Will Live Forever Fest » dans sa ville natale de Seattle. Au cours de cette performance, Macklemore a été filmé en train de dire à la foule : « Fuck America ». Depuis, Macklemore a été retiré de la programmation du Neon City Festival de Las Vegas, et certaines franchises sportives professionnelles de Seattle affirment qu’elles réévaluent leurs relations avec le rappeur.

Macklemore est un fan de longue date des sports de Seattle. Même avant de devenir célèbre à l’échelle nationale avec son tube « Thrift Shop », Macklemore est devenu une sensation locale en partie grâce à «Mon Dieu, mon Dieu”, son ode de 2011 au regretté commentateur des Mariners Dave Niehaus. Il s’est produit lors de nombreux événements sportifs au fil des ans, mais ces équipes semblent désormais prendre leurs distances avec lui. Reportages de KOMO News Un porte-parole des Mariners a fait cette déclaration en réponse au moment « fuck America » de Macklemore : « Nous sommes au courant de l’incident et sommes d’accord avec les autres équipes de la ville : le sport et la musique devraient nous rapprocher, et non nous diviser. Nous continuons de surveiller et de rechercher les derniers développements. »

Entre-temps, le Seattle Storm et le Seattle Sounders FC ont publié cette déclaration commune : « Nous pensons que le sport rassemble les gens et nous unit. Nous sommes conscients des commentaires de plus en plus conflictuels de Macklemore, et ils ne reflètent pas les valeurs de nos groupes de propriétaires, ligues ou organisations respectifs. Nous évaluons actuellement nos options collectives sur cette question. »

Plus tôt cette semaine, Macklemore a partagé une longue déclaration à propos de son commentaire « fuck America ». Il a écrit : « Mes pensées et mes sentiments ne sont pas toujours exprimés parfaitement ou poliment. Parfois, je fais une erreur et je me laisse prendre au moment présent. Samedi soir, c’était l’un de ces moments. » Il a ensuite réaffirmé son soutien au peuple palestinien et sa colère face à la complicité de l’Amérique dans le génocide. En tant qu’artiste indépendant avec des succès grand public majeurs, Macklemore est dans une position unique pour critiquer Israël sans être réduit au silence par les maîtres des grandes maisons de disques, mais il sait qu’il devra quand même faire face aux conséquences de sa carrière.