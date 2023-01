Les équipes sportives de Hong Kong pressées de mettre “Chine” dans leurs noms

Commentez cette histoire Commenter

Les associations sportives de Hong Kong ont reçu pour instruction d’inclure “Chine” dans leurs noms, sous peine de perdre leur financement et le droit de représenter la ville si la directive n’est pas suivie. Les organismes sportifs ont été invités à se conformer d’ici juillet, la Fédération sportive et le Comité olympique de Hong Kong, Chine, a déclaré vendredi au Washington Post. Ceux qui ne le font pas pourraient perdre le financement du gouvernement, qui, selon le Bureau de la culture, des sports et du tourisme de la ville dans un e-mail, dépend de la composition du comité.

La lettre, ont déclaré des responsables, a été envoyée aux organisations sportives de la ville cette semaine et s’adressait à celles qui n’ont pas le mot “Chine” dans leur nom, ce qui comprendrait la Hong Kong Football Association, âgée de 109 ans, et la Hong Kong Football Association. Fédération Kong Rugby. Seulement environ un quart des 83 organisations sportives répertoriées sur le site Web du comité le font.

Le Comité international olympique a souligné que le comité olympique de la ville utilise “Hong Kong, Chine” dans son nom. “Ce nom a été adopté il y a plus de vingt ans”, a déclaré un porte-parole du CIO dans un e-mail à The Post.

Sans adhésion au comité, les équipes et leurs athlètes pourraient perdre la chance de participer aux Jeux olympiques, aux Jeux asiatiques ou à d’autres événements internationaux.

La directive sur le changement de nom ne se limite pas aux mots sur un maillot. Le sport est devenu un football politique à Hong Kong : ses athlètes concourent en tant qu’équipes de Hong Kong, sous le drapeau de Hong Kong, même si l’ancienne colonie britannique a été remise à la domination chinoise en 1997 dans le cadre d’un « un pays, deux systèmes », qui permet à la ville de conserver ses propres passeports et monnaie.

Les fans locaux applaudissent les équipes de Hong Kong et insistaient tellement pour huer l’hymne national chinois lors des matchs de football que Hong Kong a adopté une loi contre lui en 2020. Lorsque les fans ont éclaté en célébration après que Hong Kong ait remporté une rare médaille d’or olympique en 2021, un Un habitant qui regardait le match dans un centre commercial a été arrêté pour manque de respect à l’hymne chinois, selon les médias locaux.

Les autorités de Hong Kong sont de plus en plus préoccupées par le symbolisme lors des événements sportifs. Lorsque des organisateurs étrangers ont accidentellement joué la chanson de protestation pro-démocratie « Gloire à Hong Kong » lors des cérémonies de lever du drapeau, ils ont été condamnés par le dirigeant et la police de Hong Kong ; le gouvernement de la ville a même tenté de pousser Google à enterrer la chanson dans les résultats de recherche.

La reprise fortuite d’une chanson de protestation de Hong Kong a provoqué la colère des autorités

La directive la plus récente pourrait amener des dizaines de clubs sportifs à changer de nom. Le comité olympique de la ville a déclaré par e-mail que l’utilisation de “Hong Kong, Chine” dans les noms est “conforme à l’esprit de l’article 149 de la Loi fondamentale”, faisant référence à une section rédigée de manière ambiguë dans la “mini-constitution” de Hong Kong.

La directive est “vraiment destinée à renforcer un sentiment d’identité nationale envers la Chine”, m’a dit Tobias Zuser, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong qui étudie le sport et la culture.

Zuser note que le sport est devenu une plate-forme d’expression politique. “Lors des matchs de football avec l’équipe représentative de Hong Kong, les fans eux-mêmes profitent pleinement de l’opportunité d’exprimer une identité différente de la Chine”, a-t-il déclaré.

Encourager l’équipe de la région est la “dernière occasion” d’exprimer la fierté locale, a déclaré Zuser. Lors d’un match de football, “10 000 personnes scandent ‘Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong’, et cela ne se produirait nulle part ailleurs qu’à l’intérieur du stade”, a-t-il déclaré. Les manifestations ont été restreintes depuis les manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2019 et l’adoption d’une loi sur la sécurité nationale un an plus tard.