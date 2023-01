Les équipes spéciales ont du mal dans la défaite des Rockets de Kelowna contre Vancouver

La route difficile continue pour les Rockets de Kelowna alors que les unités spéciales ont fait la différence dans leur défaite de 3-1 contre les Giants de Vancouver vendredi soir.

Kelowna a connu une première période plus solide, obtenant un but d’Adam Kydd à 7:39 dans le match pour leur donner une avance de 1-0. C’était son 14e de la saison, assisté de Max Graham et Ethan Mittelsteadt.

En deuxième période, les Giants ont marqué des buts consécutifs en avantage numérique par Tyler Thrope et Jaden Lipinski pour prendre une avance de 2-1.

Brendan Pentecost a ajouté un but d’assurance en troisième période pour donner à Vancouver la victoire 3-1.

Kelowna est allé 0-5 avec l’avantage de l’homme. La défaite a prolongé la séquence de défaites de l’équipe à trois matchs.

Le gardien des Rockets, Tayln Boyko, a effectué 35 arrêts dans la défaite.

Malgré la défaite, les Rockets continuent de détenir la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest avec une fiche de 14-26-3-0.

Après que les deux équipes aient totalisé 104 minutes de pénalité en deux matchs l’un contre l’autre le week-end dernier, elles ont ajouté 42 autres minutes combinées à la rivalité amère d’hier soir.

Les deux équipes termineront la série aller-retour samedi soir à Prospera Place à Kelowna. La mise au jeu est à 19h05

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

hockeyKelownaKelowna RocketsOkanaganWHL