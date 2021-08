Les équipes sont toutes prêtes pour l’action de la Shergar Cup samedi | Nouvelles de course

Ascot a confirmé les coureurs qui composeront les quatre équipes new-look qui s’affronteront pour la Dubai Duty Free Shergar Cup de samedi.

La Grande-Bretagne et l’Irlande seront divisées en deux équipes pour la 20e édition de l’événement, la Grande-Bretagne étant dirigée par le jockey vainqueur du Derby de cette année, Adam Kirby.

Il sera rejoint par James Doyle, qui fera sa troisième apparition dans la compétition, et Cieren Fallon, débutant à la Shergar Cup, dont le père Kieren a remporté la selle d’argent Alistair Haggis en 2003 et faisait partie de l’équipe gagnante en 2001 et 2002.

Le héros de la Gold Cup de cette saison, Joe Fanning, sera le capitaine de l’équipe irlandaise et aura l’aide de l’étoile montante David Egan et du vétéran Tadhg O’Shea, tandis que Hayley Turner dirigera une formidable équipe féminine.

Turner est le jockey le plus titré de l’histoire de la Shergar Cup avec huit vainqueurs en 13 apparitions. Cette année, elle roulera aux côtés de la Française Mickaëlle Michel et du jockey écossais Nicola Currie, qui fait sa première apparition.

La quatrième et dernière équipe est le reste du monde, avec Sean Levey, né au Swaziland, qui remporte les honneurs de capitaine.

Kevin Stott du Danemark et l’italien Andrea Atzeni sont ses coéquipiers.

Nick Smith, directeur des courses et des affaires publiques à Ascot, a déclaré : « Nous sommes ravis de la composition des jockeys pour la Dubai Duty Free Shergar Cup cette année. De toute évidence, Covid-19 a rendu les voyages internationaux très difficiles. un ensemble solide d’équipes qui a toujours une sensation globale est vraiment agréable.

« Cela devrait être une excellente journée de course et un autre renouveau passionnant de la compétition qui n’a malheureusement pas eu lieu l’année dernière, mais nous sommes impatients de reconstruire la journée dans les années à venir. »

Un prix total de 252 000 £ est à gagner, chacune des six courses d’une valeur de 42 000 £.

Le vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty Free, Colm McLoughlin, a déclaré : « La Dubai Duty Free Shergar Cup est sans aucun doute l’un des points forts de notre portefeuille de sponsoring hippique et l’un des événements les plus populaires d’Ascot.

« Malheureusement, les restrictions de voyage Covid-19 en cours nous empêcheront d’être là en personne cette année, mais nous suivrons de près toute l’action depuis Dubaï au fur et à mesure que la journée se déroule et nous souhaitons à tous les jockeys et les connexions des chevaux une excellente journée. «