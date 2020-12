Les équipes de la NBA qui ne respectent pas les règles de la ligue visant à empêcher la propagation de la coronavirus Cette saison pourrait faire face à des sanctions importantes, telles que la confiscation d’un match ou des choix au repêchage, a déclaré la ligue aux franchises samedi.

La ligue l’a également dit et la National Basketball Players Association discutera du fait que les joueurs, les entraîneurs et autres membres du personnel en auront un coronavirus vaccin lorsqu’il devient disponible, a vivement exhorté les équipes à encourager les joueurs et le personnel à se faire vacciner contre la grippe, et a déclaré que cela entre en vigueur immédiatement pour le personnel des niveaux 1 et 2, ce qui signifie essentiellement les joueurs, les entraîneurs et certains Les employés essentiels doivent éviter les bars, les salons et les clubs, même lorsqu’ils sont servis de la nourriture, la plupart des lieux de divertissement ou de jeux, les gymnases publics, les spas et les piscines.

Également interdits: rassemblements à l’intérieur de 15 personnes ou plus. Ces règles s’appliquent à la fois lorsque les équipes sont à domicile et lorsqu’elles sont en déplacement, selon la NBA. Les matchs de pré-saison commencent vendredi et la saison régulière commence le 22 décembre.

Le document de protocole, dont une copie a été obtenue par l’Associated Press, contient beaucoup plus de détails que le projet de version distribué aux équipes le week-end dernier. Les règles et protocoles du document mis à jour, qui comprend même des exemples de la manière dont les cartes de siège peuvent être établies sur les avions et les bus, ont été approuvés par la NBA et la NBPA.

Plus important encore, bien sûr, d’après ce qu’on nous a dit, les tests quotidiens sont, a déclaré l’attaquant de Philadelphie Tobias Harris plus tôt cette semaine alors que les protocoles étaient finalisés. Et les gars se tiennent mutuellement responsables d’être en sécurité et de limiter l’exposition des personnes extérieures ou autre. C’est un peu déroutant pour moi car on ne sait jamais. Vous pourriez aller dans une épicerie et attraper le virus d’une manière ou d’une autre, n’est-ce pas? Donc, je pense que c’est une ligne fine, mais je pense que nous devrions faire de notre mieux pour suivre le protocole, nous protéger les uns les autres, assurer la sécurité de l’équipe et voir comment cela se passe.

À compter de dimanche, les joueurs et entraîneurs du programme de test seront surveillés quotidiennement et 48 joueurs se sont révélés positifs avant même que les camps d’entraînement ne commencent à intégrer les familles immédiates, s’ils le souhaitent. Des équipes ont été chargées par la NBA de s’associer au fournisseur de tests de compétition BioReference pour rendre les tests PCR volontaires disponibles à tous les membres de la famille des individus de niveau 1 et 2, deux fois par semaine. Les membres du ménage de ces personnes de niveau 1 et 2 sont également invités à se faire vacciner contre la grippe.

Nous avons juste essayé de suivre les directives, de faire de notre mieux », a déclaré l’entraîneur du Golden State Steve Kerr plus tôt cette semaine. Ce n’est pas facile, mais tout le monde doit y passer. Nous avons juste essayé de le parcourir. «

La ligue a clairement indiqué dans les protocoles finaux que si les équipes ne prennent pas les règles de santé et de sécurité au sérieux, un prix sérieux sera payé.

Comme indiqué dans les nouvelles règles: violations de protocole qui entraînent COVID-19[feminine La propagation qui nécessite des ajustements au calendrier des matchs de la NBA ou affecte d’une autre manière une autre équipe peut soumettre l’équipe fautive à des sanctions supplémentaires, y compris des amendes, des suspensions, la modification ou la perte de choix de repêchage et / ou la confiscation du jeu.

La NFL a infligé des amendes aux équipes et aux entraîneurs pour ne pas porter de masques et suivre les protocoles; La semaine dernière, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été condamnés à une amende de 350000 dollars pour des violations et les Saints de la Nouvelle-Orléans ont été condamnés à une amende de 500000 dollars, plus un choix de septième tour après une fête dans les vestiaires dans laquelle ils ne portaient pas de masques.

Un ajout important à la version finale des protocoles NBA, les équipes auront certaines libertés lorsqu’elles prendront la route et ne seront pas obligées de rester dans leur hôtel si elles ne s’entraînent pas ou ne jouent pas.

La ligue et le syndicat travailleront avec des équipes pour identifier au moins trois restaurants dans tous les marchés qui seront désignés comme restaurants agréés à emporter. Cela ne signifie pas nécessairement que les gens seront limités; les membres des groupes itinérants sont autorisés par le concours à se rendre dans n’importe quel restaurant en cours de route, à condition que le restaurant se conforme aux lois ou réglementations nationales et locales relatives à COVID-19[feminine bien que les équipes puissent également définir leurs propres restrictions si elles le jugent opportun.

Je ne suis pas le CDC. Je ne suis pas médecin, dit Harris. Mais je vais porter mon masque et suivre mon protocole et faire ce qu’on m’a dit à ce stade, et ensuite j’espère que nous aurons une saison complète.

