Allez à un jeu, prenez un coup.

Alors que le rythme des vaccinations contre le COVID-19 ralentit aux États-Unis, de plus en plus d’équipes doivent suivre l’exemple des Milwaukee Bucks et du Racing Louisville FC, qui ont utilisé les matchs de cette semaine pour inciter les fans à obtenir leurs premiers coups.

Racing Louisville a donné des billets gratuits à tous ceux qui se sont fait vacciner sur un site pop-up lors du match de lundi. Les Bucks disent que tout fan éligible de 16 ans et plus peut être vacciné sur un site mobile du Fiserv Forum avant et pendant le match de dimanche contre les Brooklyn Nets.

«Nous encourageons vivement tout le monde à se faire vacciner et nous sommes heureux de faire équipe avec le service de santé de Milwaukee pour donner aux fans cette opportunité facile et pratique», a déclaré le président de Bucks, Peter Feigin, dans le communiqué annonçant le programme. «C’est un moment critique pour nous tous de prendre les mesures nécessaires qui nous aideront à ramener nos vies à la normale.»

Alors qu’il y a seulement quelques semaines, les Américains avaient du mal à se faire vacciner, traquant les pharmacies pour les doses restantes et échangeant des conseils sur les réseaux sociaux pour savoir où trouver des rendez-vous, de nombreuses villes et États commencent à voir que les approvisionnements en vaccins l’emportent sur les demandes. Mais avec le monde toujours aux prises avec la pandémie de COVID – il y a toujours plus de 50000 nouveaux cas par jour aux États-Unis – et l’émergence de nouvelles souches plus transmissibles du virus, il est impératif de faire vacciner autant de personnes que possible. , aussi vite que possible.

Malheureusement, il y a encore trop de gens qui hésitent à se faire vacciner ou qui le refusent carrément. Il y a encore ceux qui répandent de la désinformation sur le vaccin ou les dangers du COVID, en particulier sur son impact sur les jeunes.

J’aimerais que ceux qui crachent ce mensonge – oui, Joe Rogan, je vous parle – puissent parler avec Alex Kopacz, médaillé d’or en bobsleigh pour le Canada aux Jeux olympiques de 2018. À 31 ans, il était trop jeune pour être vacciné en Ontario, où il vit, et a fini par être hospitalisé après avoir contracté le COVID.

«Je ne me suis jamais senti aussi proche de ma propre mort avant», a déclaré Kopacz, qui avait si peur de son pronostic à un moment donné qu’il a rédigé un testament et dit au revoir à sa famille et à ses amis, samedi à La Presse canadienne.

Se faire vacciner est la meilleure façon de se protéger et de protéger son entourage. C’est aussi le seul moyen pour nous de revenir à la normale dont nous rêvons si désespérément, et si les équipes peuvent utiliser leurs jeux pour nous aider à y arriver, elles le doivent.

En raison de leur statut élevé dans ce pays, les équipes et les ligues ont une capacité unique d’influencer et d’inciter les fans à se faire vacciner. Il y aura des gens qui seront prêts à abandonner leurs peurs ou leur obstination si cela signifie des billets gratuits pour voir leur équipe préférée jouer. Il y a ceux qui seront persuadés de retrousser leurs manches à cause du caractère communautaire de nos jeux.

Et il y en aura qui auront leur première chance à un match simplement parce qu’ils sont déjà là et que les tracas ont été supprimés.

Les raisons n’ont pas d’importance. Se faire vacciner dans autant de bras que possible, et les responsables de la santé publique devront faire preuve de plus en plus de créativité pour que cela se produise au fil des semaines.

De nombreuses équipes ont déjà transformé leurs arènes et stades en sites de vaccination, il devrait donc être facile de distribuer des coups avant et pendant les matchs. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, je suis convaincu que les responsables locaux de la santé seraient heureux de les aider à trouver un espace pour un site mobile dans leurs bâtiments caverneux, dont beaucoup ont été payés avec l’argent des contribuables.

Et si les équipes ont besoin de plus d’incitation que de faire un solide pour leurs communautés locales, pensez à l’impact financier. Plus il y a de personnes vaccinées, plus tôt les capacités des stades et des arènes peuvent être élargies.

Ce qui signifie plus d’argent pour les équipes et leurs propriétaires.

«Égoïstement, nous savons que plus il y a de gens qui se font vacciner, plus vite nous pouvons remplir cet endroit», a déclaré Jonathan Lintner, un porte-parole du Racing Louisville, qui joue sa saison inaugurale dans la NWSL. «C’est le but ultime.»

Non, le but ultime est de mettre cette pandémie derrière nous. Et, dans ce cas, jouer à des jeux peut y contribuer.

Suivez la chroniqueuse USA TODAY Sports Nancy Armour sur Twitter @nrarmour.