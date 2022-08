Les équipes ne peuvent pas arrêter de “prendre le genou”, déclare le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a déclaré que les équipes de Premier League ne devraient pas arrêter de “prendre le genou” après que les capitaines de club aient décidé de limiter le geste antiraciste d’avant-match à seulement quelques matchs importants de la nouvelle saison.

La cause Black Lives Matter a été reprise par les clubs de Premier League en 2020 à la suite du décès de George Floyd, un Noir décédé en garde à vue à Minneapolis en mai de la même année.

Les clubs portaient le logo Black Lives Matter sur leurs maillots avant qu’il ne soit remplacé par “No Room for Racism”.

Mais la question de savoir si les joueurs devraient continuer à se mettre à genoux avant les matchs a divisé les opinions entre les sports, certains analystes affirmant que le geste, effectué pour la première fois par le joueur de la NFL Colin Kaepernick en 2016, risquait de se diluer.

Les joueurs prendront le genou lors du premier tour de match de la nouvelle saison, les tours de match “No Room for Racism” en octobre et mars, les matches du lendemain de Noël après la Coupe du monde, les matches de championnat le dernier jour de la saison et la FA Cup et l’EFL. Finales de coupe.

“Nous ne pouvons pas nous arrêter tout de suite car il y a des déclarations à faire”, a déclaré Vieira aux journalistes avant le match d’ouverture de la campagne à domicile contre son ancienne équipe d’Arsenal vendredi.

« C’est important de continuer à se mettre à genoux car on est tous contre les discriminations. Il y aura quelques occasions où nous continuerons à le faire.

“Ce sera un long combat et c’est pourquoi nous devons encore prendre le genou.”

Pendant ce temps, le manager de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré que prendre le genou était “absolument la bonne chose”.

“J’aime le fait qu’il y ait eu une appréciation de la diversité dans notre sport et je pense que notre sport est le plus unique au monde”, a déclaré Marsch.

« Ce n’est pas seulement racial, c’est international, c’est culturel, c’est religieux. C’est tout.

“Que nous prenions un genou ou non, je sais ici que nous apprécions énormément toutes les personnes différentes que nous avons.”

