Les équipes nationales masculine et féminine des États-Unis dévoilent un nouveau kit extérieur accrocheur avec un motif en zigzag

Les États-Unis ont décidé de ne pas jouer la sécurité avec un nouveau kit extérieur 2021, vibrant et vertigineux. Football américain

Les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis ont créé beaucoup de buzz ces derniers temps, le jeune noyau masculin faisant des vagues en Europe et ayant récemment remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF lors d’une finale épique contre son rival le Mexique, et les femmes se préparent en préparation des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Mercredi, US Soccer a fait plus de nouvelles, cette fois à cause de la sortie de son nouveau kit extérieur accrocheur !

Des étoiles en rayures 🤩

Le nouvel uniforme est là !

👉 https://t.co/fdQUFC6482 pic.twitter.com/o9pPqTZa9J – Football américain MNT (@USMNT) 16 juin 2021

Le kit « Stars in Stripes » présente un motif labyrinthique de rouge et de bleu qui non seulement vous saute aux yeux, mais donnera également des vertiges à vos adversaires. Nike affirme que le maillot, qui est inspiré d’un drapeau ondulant, est composé d’au moins 75 % de polyester recyclé et tente d’imiter l’énergie sur le terrain des équipes nationales américaines masculines et féminines emblématiques. L’USWNT fera ses débuts avec le kit mercredi soir lorsqu’il affrontera le Nigeria à Austin, au Texas (21 h HE sur ESPN2).

Nouveaux kits, nouveau stade Clôture du #Série Été pres. par @ATT 5G ce soir ! 🇺🇸 contre 🇳🇬

: @Q2Stade

🕘 : 21 h HE (coup d’envoi à 21 h 08 HE)

: ESPN2

: https://t.co/5JsDHSI0zF pic.twitter.com/QA3LiNETnn – Football américain WNT (@USWNT) 16 juin 2021

Plus d’étoiles. Plus de rayures. Moins de déchets. Inspiré d’un ondulation 🇺🇸 et fabriqué avec au moins 75 % de polyester recyclé, ce nouveau kit extérieur reproduit l’énergie sur le terrain des équipes nationales emblématiques des États-Unis. pic.twitter.com/AWA7yyDpiT – Nike Football (@nikefootball) 16 juin 2021

Le maillot n’est pas le premier maillot agressif que les États-Unis ont sorti, car vous vous souviendrez du look emblématique du denim « Stars and Stripes » de la Coupe du monde masculine de 1994, ainsi que du look « Where’s Waldo » de 2012 et du « Firecracker pop » de la Coupe du monde masculine 2014.

Oui, mesdames et messieurs, c’est vrai : il semble que cette année #MLSAllStar jersey est un riff sur *the* 1994 #USMNT Kit Denim Coupe du Monde. pic.twitter.com/oZDhXtXxbK – Jonathan Tannenwald (@thegoalkeeper) 26 juin 2017

Cependant, tout le monde ne semble pas être un fan du nouveau kit dynamique, beaucoup le comparant aux modèles qu’ils ont vus ailleurs.

Fruit par le pied n’importe qui?

Fruit by the Foot l’a fait en premier et l’a fait mieux pic.twitter.com/JvImjpvuIq – Stevie deux doses (@SteveThreeP0) 16 juin 2021

Qu’en est-il de la ressemblance avec le cargo de la Première Guerre mondiale, le SS West Mahomet ?

L’USS West Mahomet l’a fait en premier pic.twitter.com/dFlhh33up6 — Patrick M. 🍊 (@PMehlek) 16 juin 2021

Enfin, il ressemble assez au troisième kit de style zèbre de Man United de la saison dernière …

« Puis-je copier vos devoirs ? » « D’accord mais ne le rendez pas évident » pic.twitter.com/04JhHL2LIq – Bret Freeman (@B_FreeMan7) 16 juin 2021

Eh bien, au minimum, le design fait parler les gens !