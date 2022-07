Les équipes nationales de football du Canada demandent une enquête sur la gouvernance de Canada Soccer

Dans une déclaration partagée par la médaillée d’or olympique Christine Sinclair sur Twitter mercredi, les joueurs ont déclaré qu’ils étaient « profondément troublés » par les récents reportages sur le « fonctionnement interne de Canada Soccer » par le journaliste Rick Westhead de The Sports Network (TSN) du Canada.

Le rapport, qui cite quatre sources anonymes, révèle que Canada Soccer n’a pas été en mesure de rémunérer adéquatement les joueurs en raison d’un contrat qu’il a signé avec une entreprise privée appelée Canada Soccer Business (CSB), qui conserve une grande partie des revenus générés par les équipes nationales. .

Aucun accord n’a été conclu et les deux parties restent également en désaccord sur l’argent des bonus de l’équipe masculine de la prochaine Coupe du monde masculine au Qatar, a rapporté TSN mardi.

Mais Canada Soccer a déclaré à CNN que les négociations en cours avec ses équipes nationales “n’ont aucune incidence sur l’accord CSB voté et adopté par notre conseil d’administration”.

“L’accord CSB ne contient aucune clause concernant les prix en argent des compétitions de joueurs. Les deux questions sont distinctes”, a déclaré Paulo Senra, porte-parole de Canada Soccer, à CNN dans un e-mail.

Canada Soccer n’a pas commenté CNN sur les allégations critiquant leurs pratiques de gouvernance.

Ni la Première ligue canadienne, qui a lancé Canadian Soccer Business en 2018, ni Sport Canada n’ont répondu à la demande de commentaires de CNN. Mercredi, les équipes masculine et féminine du Canada ont publié un déclaration conjointe demandant à Sport Canada d’enquêter sur les pratiques de gouvernance de Canada Soccer et les circonstances entourant l’entente conclue avec CSB.

Sport Canada finance les organismes nationaux de sport du pays, dont Canada Soccer.

La déclaration ajoute que l’enquête doit examiner les motivations des personnes impliquées dans l’accord avec CSB et examiner pourquoi l’accord est resté en place alors que les membres du conseil d’administration auraient exprimé leur inquiétude.

Les deux équipes nationales ont demandé à être “correctement consultées” en ce qui concerne les décisions clés prises par l’instance dirigeante qui les affectent.

Senra a déclaré à CNN qu’une réunion du conseil d’administration avait eu lieu le 27 mars 2018 et que les membres avaient discuté et approuvé l’accord CSB, après avoir examiné l’accord avant la réunion.

Canada Soccer a parlé de son partenariat avec CSB dans un communiqué publié mardi, se disant « fier de ce partenariat historique » qui, selon lui, « contribuerait à développer et à faire croître le jeu de soccer à travers le pays ».

La fédération a également déclaré qu’après avoir précédemment engagé ses équipes nationales masculines et féminines de manière indépendante dans les négociations contractuelles, elle avait donné la priorité à “l’équité et l’équité salariale” dans ses négociations en cours avec les joueurs.

Les négociations avec l’équipe nationale masculine sont en cours, a indiqué la fédération, et une offre mise à jour a été faite le 23 juin. “La même offre est devant notre équipe nationale féminine”, indique le communiqué.

Mais les joueurs ont déclaré que la déclaration “tente en vain de donner une tournure positive à ce que l’article révèle” et “ne parvient pas à confirmer que Canada Soccer ouvrira immédiatement ses livres et registres et remédiera à son manque de transparence à l’avenir”.

Il a ajouté : “Étant donné que Canada Soccer ne reconnaît aucun problème de gouvernance ou de leadership, il ne s’engage pas non plus à résoudre les problèmes identifiés dans l’article.”

Les hommes du Canada devraient participer à la Coupe du monde de cette année, qui aura lieu au Qatar de novembre à décembre, après s’être qualifiés pour le plus grand tournoi de football pour la première fois en 36 ans.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a alloué 440 millions de dollars en prix. Les équipes éliminées lors des phases de groupes recevront chacune 9 millions de dollars, tandis que chaque pays en compétition recevra 1,5 million de dollars avant le début du tournoi pour couvrir les frais de préparation. Plus les équipes progressent, plus elles recevront de prix en argent, les gagnants remportant 42 millions de dollars.

En juin, l’équipe nationale masculine s’est mise en grève avant un match amical avec le Panama en raison d’un différend sur la rémunération des joueurs.

Dans une lettre ouverte publiée par Westhead de TSN sur Twitter, l’équipe masculine a déclaré qu’elle voulait 40% du prix en argent de la Coupe du monde, un forfait voyage pour les amis et la famille pour le tournoi et une “structure équitable avec notre équipe nationale féminine qui partage le même match de joueur”. les frais, le pourcentage des prix en argent gagnés lors de nos Coupes du Monde de la FIFA respectives et le développement d’une ligue nationale féminine.”

Dans sa déclaration de mercredi, Canada Soccer a déclaré que de telles demandes étaient “intenables” et non “financièrement viables” en raison de l’engagement de la fédération à payer à l’équipe nationale féminine le même pourcentage que les hommes pour chaque tournoi majeur. Le communiqué ajoute que Canada Soccer s’est engagé à trouver une solution.

Dans un courriel à CNN jeudi, le porte-parole de Canada Soccer, Senra, a déclaré que la nouvelle secrétaire générale de la fédération avait proposé de rencontrer l’équipe féminine et ses représentantes au Mexique, à la suite de la conclusion des championnats Concacaf W, qui servent de tournoi de qualification pour le Coupe du monde féminine 2023 et JO de Paris 2024.

“Nous continuons à nous engager dans des conversations ouvertes et transparentes avec nos deux équipes dans le but de trouver une solution basée sur les valeurs d’équité et d’égalité de rémunération”, a-t-il ajouté.