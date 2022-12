Les équipes MLS ont-elles plus de valeur que les clubs EPL ? Pourquoi et pourquoi pas

Sportico a publié des informations qui répertorient essentiellement les clubs MLS comme plus précieux qu’un certain nombre de leurs homologues de Premier League. Ceci, sans surprise, ne s’applique pas à ceux comme Manchester United et City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Spurs.

Cependant, la septième équipe de Premier League la plus précieuse, Everton, avait une évaluation similaire à celle des Red Bulls de New York. RBNY se classe 18e dans les dernières évaluations des équipes MLS.

À première vue, c’est presque absurde. La Premier League est beaucoup plus populaire, beaucoup plus riche en argent et tout simplement historique. La moitié des 28 équipes MLS qui ont concouru en 2022 n’ont rejoint la ligue qu’à partir de 2010. De plus, la Premier League est une ligue mondiale, la compétition nationale la plus populaire au monde. En comparaison, la Major League Soccer n’est même pas près d’être la compétition la plus populaire dans son propre pays.

Cependant, les évaluations pourraient avoir une certaine validité, selon l’économiste du sport et Soccernomics l’auteur Stefan Szymanski. Le professeur Szymanski de l’Université du Michigan clarifie en disant que les évaluations des experts et des analystes peuvent être erronées. De plus, ce ne sont pas des valeurs marchandes. En d’autres termes, Everton se vend probablement plus que sa « valorisation », car il peut avoir une valeur marchande plus élevée.

Croissance et multiples de valorisation

Avant d’entrer dans pourquoi ou pourquoi pas ces clubs MLS sont plus précieux que les équipes EPL, comprenez d’abord l’évaluation. Il est basé sur des multiples de revenus. Mathématiquement, c’est la valeur totale de l’entreprise ou de l’équipe, tous actifs compris, divisée par son chiffre d’affaires annuel. Sur cette base, les équipes MLS fonctionnent à un multiple de revenus de 10.

Les multiples de revenus sont plus haut dans des ligues fermées comme la MLS que dans des ligues ouvertes, comme la Premier League. Cela vient du risque. Les équipes reléguées au championnat subissent une perte estimée à plus de 250 millions de dollars en raison d’un manque d’offres télévisées et d’autres facteurs. Szymanski dit que le risque affecte la valorisation totale d’une équipe.

De plus, les valorisations faites par les experts de Sportico supposent une croissance. Le football étant de plus en plus populaire aux États-Unis, on pense raisonnablement que la croissance est considérablement plus rapide qu’en Europe et en Premier League.

Sur Twitter, la question de savoir si les équipes MLS ont plus de valeur que les clubs de Premier League se résume à la validité de ces croyances sur la croissance.

Les équipes MLS ont plus de valeur que les clubs EPL

Le cas pour

Les clubs MLS peuvent avoir plus de valeur si la croissance est valide. Ainsi, Szymanski a identifié cinq aspects du fandom américain dans le football qui peuvent voir cette croissance potentielle, et donc cette valorisation, réalisée.

La première est que les Américains adoptent le football de la même manière qu’ils suivent la Major League Baseball ou la NBA. Ensuite, en conséquence, MLS devient la ligue de football populaire à la télévision. Il usurpe à la fois la Premier League et la Liga MX, qui ont toutes deux une audience plus élevée que la MLS. Par conséquent, la croissance des revenus de popularité attire les meilleurs talents du monde entier. De plus, ce n’est pas seulement la stigmatisation de la «maison de retraite» ou Lionel Messi rejoignant l’Inter Miami au crépuscule de sa carrière. Ce sont des talents de premier plan à leur apogée.

La croissance de la MLS provient également de l’équipe nationale. La Coupe du monde 2022 a suscité l’intérêt de millions de personnes. Si les États-Unis peuvent développer des talents aussi compétitifs que les femmes et la NWSL, la MLS peut les embaucher pour faire grandir la ligue. Enfin, Szymanski dit que la Coupe du monde 2026 peut susciter l’intérêt pour le sport.

Si ces scénarios sont vrais ou se produisent dans un avenir proche, les valorisations actuelles sont crédibles. Les analystes font ces évaluations avec l’espoir et la conviction que les MLS peuvent croître.

Cependant, les valorisations sont risquées.

L’affaire contre

L’attente de croissance n’est rien d’autre qu’une attente. Ce n’est pas parce que certaines personnes très intelligentes croient qu’une chose sera vraie à l’avenir que ce sera le cas.

Par exemple, Szymanski a mentionné que les revenus de la MLS par équipe n’ont pas augmenté beaucoup plus rapidement que leurs homologues européens au cours des deux dernières décennies. Au lieu de cela, les clubs MLS ont profité du boom mondial du football. En outre, applicable à de nombreux lecteurs ici à World Soccer Talk, MLS a du mal à avoir un impact à la télévision. Szymanski note que c’est là que se trouve l’argent.

Le récent accord de MLS avec Apple est un risque majeur. Oui, c’est rentable pour la ligue car Apple a payé 2,5 milliards de dollars pour un contrat de 10 ans pour diffuser tous les matchs de la MLS en streaming. Cependant, ESPN et Univision ont tous deux renoncé aux accords de télévision linéaire avec MLS. Alors que la coupe de cordon est courante pour les fans de football américains, l’accord peut ne pas servir idéalement les fans occasionnels.

Szymanski a également soulevé des inquiétudes concernant les vagues de popularité et le talent. La plupart des fans des États-Unis ne suivent le football que lors des grandes compétitions internationales. Il est facile de soutenir les États-Unis en Coupe du monde, en Gold Cup ou en Copa America parce que nous sommes américains. Il est plus difficile pour quelqu’un dans une partie plus rurale du pays de soutenir activement une équipe MLS avec laquelle il a peu de liens. De plus, sans un investissement beaucoup plus important dans les talents, la qualité et la perception ne s’amélioreront pas à une échelle suffisante pour répondre aux besoins de ces attentes de croissance.

Si les arguments contre la croissance de la MLS sont vrais, alors les experts ont surévalué ces clubs MLS.

