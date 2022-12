Les équipes MLB dépensent plus de 2 milliards de dollars en agents libres

Avec le nouvel accord de travail en cours jusqu’à la fin de la saison 2026, les clubs peuvent fonctionner avec certitude concernant les opérations commerciales et les fans peuvent investir émotionnellement sans se soucier d’un arrêt de travail.

“Le marché des agents libres va être ce qu’il est, n’est-ce pas?” Le commissaire Rob Manfred a déclaré lors d’une apparition lors d’une réunion de la Baseball Writers ‘Association of America cette semaine. “C’est le produit de tout un tas de forces économiques et de décisions individuelles des clubs quant à ce qu’ils veulent faire.

“Du côté positif, je pense qu’une semaine en décembre où l’on se concentre énormément sur les joueurs et où ils vont être est une bonne chose en termes de marketing du jeu. Et du côté négatif, je pense que tout le monde dans cette salle comprend que nous avons un niveau de disparité des revenus dans ce sport qui rend impossible la concurrence pour certains de nos marchés. Ce sont certains des chiffres que nous avons vus. Et, vous savez, ce n’est pas positif, juste, c’est comme tout le reste dans la vie, il y a du bon et du mauvais.

Avec un peu plus de deux mois avant le début de l’entraînement de printemps, les Mets prévoient une masse salariale record de la MLB de 322 millions de dollars, contre 282 millions de dollars en 2022. Aucune équipe n’a jamais franchi le seuil des 300 millions de dollars, et les Mets pourraient ne pas se faire. dépenses.

“C’est agréable de voir certaines choses dans le rétroviseur”, a déclaré Eppler, originaire de San Diego, mercredi soir. “Ma famille, qui est ici, m’a demandé si je pouvais me réunir ce soir, et ils ont envoyé LOL après le texto parce qu’ils savent que ça n’arrive pas. Alors je vais monter à l’étage et me mettre au travail et rester au travail.

Environ 24 heures plus tard, Nimmo était à nouveau un Met. Et les manœuvres d’hiver se sont poursuivies.