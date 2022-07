Les équipes mixtes pistolet à air comprimé et carabine se qualifient pour le match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde de tir de Changwon.

Deux paires mixtes indiennes de pistolet à air comprimé et de carabine à air comprimé de 10 m parmi quatre se sont qualifiées pour les matchs pour la médaille de bronze de leurs épreuves respectives lors de la quatrième journée de l’étape de la Coupe du monde de carabine/pistolet/fusil de chasse de l’ISSF à Changwon, en Corée. Shahu Tushar Mane et Mehuli Ghosh ont dominé les 30 équipes de qualification en carabine à air tandis que Shiva Narwal et Palak étaient troisièmes en pistolet à air alors qu’ils se hissaient parmi les six premiers.

Les matchs pour la médaille de bronze se joueront mercredi, suivis du match pour la médaille d’or. Deux autres paires, à savoir Naveen et Rhythm Sangwan dans l’équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m et Arjun Babuta et Elavenil Valarivan dans la compétition de carabine correspondante n’ont pas pu faire la note car les deux ont terminé en huitième position.

Shahu et Mehuli étaient en pleine forme et ont amassé un total de 634,3 après 60 tirs pour terminer bien devant une solide paire hongroise d’Istvan Peni et Eszter Meszaros, qui a terminé deuxième avec 630,3. Des paires de Singapour, d’Indonésie, de République tchèque et d’Israël ont pris les quatre autres places alors qu’Arjun et Elavenil ont tiré 627,8 pour leur huitième place.

Dans l’équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m, Shiva et Palak ont ​​tiré 574 pour terminer derrière la paire grecque d’Anna Korakaki et Dionysios Korakakis qui a tiré 579 pour terminer deuxième. La première place a été remportée par la championne olympique Zorana Arunovic et Damir Mikec de Serbie qui ont tiré 584. Naveen et Rhythm ont remporté la huitième place avec 570. Plus tôt dans la journée, l’Inde a raté environ cinq chances de médaille alors qu’aucune des qualifications chez les hommes et les femmes Au pistolet à air comprimé 10 m ainsi qu’au piège masculin, leurs opportunités pouvaient compter.

Au pistolet à air comprimé à 10 m masculin, l’Inde a eu trois qualifications dans les huit premières rondes de classement, mais Naveen s’est approché le plus près d’une médaille, terminant quatrième avec un effort de 250,7. Shiva Narwal a terminé cinquième avec 199,7 tandis que Sagar Dangi a terminé sixième avec 199,2.

Au pistolet à air comprimé féminin à 10 m, la seule qualifiée indienne pour le tour de classement, Yuvika Tomar, a terminé septième avec 147,1 à son actif.

Dans le piège masculin, le jeune Vivaan Kapoor a tiré un brillant 122 sur 125 pour se qualifier troisième parmi huit qualifiés pour les tours de classement, mais a terminé quatrième de son match pour terminer en dehors des médailles.

L’Inde a une médaille d’or dans le tournoi jusqu’à présent et occupe la quatrième place au classement des médailles.

