Les équipes mexicaines sont aux prises avec des problèmes sur et en dehors du terrain. Peut-il corriger le navire avant la Coupe du monde ?

Une période sombre a enveloppé le Mexique football.

En l’espace de 13 mois, nous avons vu : L’équipe nationale senior masculine du Mexique échoue à remporter la Ligue des Nations de la CONCACAF et la Gold Cup, quatre matchs consécutifs sans victoire contre leurs rivaux américains, l’équipe masculine U20 incapable de gagner des invitations pour la Coupe du monde U20 2023 et Jeux olympiques 2024, et l’équipe nationale senior féminine ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde féminine 2023 et les Jeux olympiques 2024.

En dehors du terrain, une nouvelle troublante est alors apparue jeudi lorsque la Fédération mexicaine de football (FMF) a annoncé avoir temporairement suspendu le staff technique de l’équipe féminine U20, en raison d’une enquête interne. ESPN Mexico a rapporté mercredi que l’entraîneur Maribel Dominguez était en cours d’examen pour une affaire “sérieuse”.

Au milieu du désordre, des licenciements – et de nombreuses questions – ont fait surface.

Après une course décevante sans un seul but ni point pour la manager Monica Vergara et El Tri Femenil dans le championnat CONCACAF W de ce mois-ci, le président de la FMF, Yon de Luisa, a annoncé mercredi dernier des changements radicaux. Gerardo Torrado et Ignacio Hierro ont été respectivement licenciés en tant que directeur sportif général et directeur sportif des équipes nationales. De plus, Luis Perez a été licencié en tant qu’entraîneur masculin U20.

“Les résultats obtenus ces dernières semaines par l’équipe masculine U20 et l’équipe nationale féminine senior, qui ont porté un coup dur au football mexicain, et surtout, à nos fans, nous obligent à agir”, a déclaré De Luisa, deux jours après le Mexique. élimination de la CONCACAF W.

Lors d’une conférence de presse ultérieure jeudi, De Luisa a annoncé l’embauche de Jaime Ordiales dans un nouveau rôle de directeur sportif des équipes nationales masculines. Dans le cadre d’une restructuration de la FMF, un directeur sportif des équipes nationales féminines, qui sera chargé d’évaluer si Vergara doit rester ou être licencié, sera également annoncé dans les prochains jours.

Concernant la situation de Dominguez, De Luisa est resté discret lors de la conférence de presse de jeudi.

“Comme nous l’avons communiqué il y a quelques heures, le [June 18] nous avons reçu une demande d’enquête. Au moment où ce document nous est parvenu, nous avons commencé par les protocoles déjà établis dans la Fédération mexicaine de football pour un cas de ce type. L’enquête est en cours et tant qu’elle est en cours, nous ne pouvons évidemment pas faire de commentaire”, a déclaré De Luisa.

Ordiales, parmi d’autres recrues à suivre, aura pour mission d’enrayer la régression qui a impacté plusieurs niveaux de la FMF qui manquent à l’appel les Coupes du monde, les JO et les grands trophées régionaux. En dehors du terrain, elles doivent également chercher à éviter les problèmes internes et présumés qui font actuellement l’objet d’enquêtes au niveau féminin U20.

De Luisa a félicité l’ancien joueur de l’équipe nationale, qui va maintenant terminer son rôle de directeur sportif à Cruz Azul, comme quelqu’un avec la “capacité d’analyser les joueurs à un moment où la liste avec laquelle nous allons aller à une Coupe du monde est va être défini, sa capacité à travailler en équipe, [and] sa capacité de négociateur.”

Cela dit, il est exagéré de dire qu’Ordiales est une recrue unique dans le monde du football mexicain. Avec Cruz Azul, il a travaillé dans les front offices d’Atlas, Club America, Necaxa, Chivas et Queretaro. Avoir quelqu’un enraciné dans la scène nationale est essentiel lorsque la Coupe du monde n’est qu’à quelques mois, mais à l’avenir, il ne fournira peut-être pas une nouvelle perspective jusqu’en 2026.

Qu’en est-il de l’avenir de Martino à l’approche de la Coupe du monde ?

La relation d’Ordiales avec l’entraîneur senior Gerardo “Tata” Martino s’avérera également perspicace. Bien que Martino ait été à l’abri des licenciements ce mois-ci, cela n’a pas empêché les rumeurs selon lesquelles l’Argentin voudrait quitter le navire après la Coupe du monde de novembre au Qatar. Selon L’athlétismeMartino quittera l’équipe nationale une fois son contrat terminé en décembre.

Des changements sont à venir et se produisent déjà pour Le Tri, mais le temps nous dira si tout ira pour le mieux. Comme les derniers kits de crête et verts qui ont été révélés pour l’équipe nationale, les modifications ne sont tout simplement rien de plus qu’un simple changement d’uniforme sur le terrain et de costumes au siège de la FMF.

Être la puissance masculine traditionnelle dans la région ne pousse pas nécessairement à innover ou à sortir des sentiers battus, et tandis que d’autres équipes nationales font des progrès significatifs dans les tournois masculins, féminins et juniors, le Mexique semble stagner avec des résultats inquiétants qui deviennent moins une anomalie et plus une norme surprenante.

Cela s’étend également à la Liga MX. Au niveau des clubs du côté masculin, la première division est repartie sans argenterie de la dernière Coupe des Campeones, de la Ligue des champions de la CONCACAF et du MLS All-Star Game. Malheureusement, en ce qui concerne l’élite du Mexique, la plus grande histoire à émerger en 2022 jusqu’à présent a été la violence affligeante des fans qui a éclaté lors d’un match Querétaro contre Atlas en mars.

Développement des joueurs, minutes importantes pour les noms nationaux de la Liga MX, incitant davantage de joueurs à partir à l’étranger ; ce sont tous des problèmes bien connus qui doivent être améliorés. Même dans le football féminin où la Liga MX Femenil grandit et développe sans aucun doute des stars prometteuses, de meilleurs salaires doivent être fournis pour aider ces joueuses qui ont besoin de plus de soutien financier. Comme on l’a vu dans le championnat CONCACAF W, d’autres pays développent également rapidement leurs propres stars, dont plusieurs ont brillé tandis que celles de El Tri Femenil trébuché.

Et si les choses semblent sombres maintenant, elles pourraient empirer une fois que novembre arrivera.

À l’approche de la Coupe du monde masculine au Qatar, qui sera le test et le bâton de mesure le plus important pour le football mexicain depuis Russie 2018, Martino et ses joueurs ont semblé loin d’être à leur meilleur.

Bien qu’il ait terminé deuxième du tableau octogonal de la CONCACAF pour les qualifications pour la Coupe du monde, Le Tri souvent broyé des résultats tendus et nerveux qui sont à faible score et sans beaucoup de créativité dans le dernier tiers. Les matchs ont été frustrants à regarder alors que le Mexique se heurtait à des complications constantes avec la chimie et la prise de décision dans l’attaque. Chants de “Fuera Tata” (Tata Out) est devenu monnaie courante dans les matchs, qu’ils soient à domicile ou à l’extérieur.

Parmi les équipes liées à la Coupe du monde que le Mexique a affrontées depuis 2021 (Canada, USMNT, Costa Rica, Équateur et Uruguay), Martino et ses joueurs ont trébuché vers deux victoires en 11 matches (avec quatre nuls), marquant seulement sept fois. et en allouant 13 buts. Lors des quatre derniers de ces matchs, le Mexique n’a pas réussi à marquer un seul but.

Le temps presse avant la Coupe du monde de novembre, et après avoir examiné les événements qui se sont déroulés à travers la FMF, il semble que le Qatar pourrait s’avérer être la cerise amère sur un gâteau misérable pour le football mexicain.