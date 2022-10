Les équipes médicales sonnent l’alarme alors que l’épidémie mortelle de choléra se développe au milieu de la violence en Haïti

Le nombre de morts s’alourdit dans une épidémie croissante de choléra en Haïti, alors que le pays assiégé des Caraïbes est aux prises avec la violence des gangs, l’effondrement des infrastructures et des troubles sociaux et politiques généralisés.

L’infection bactérienne d’origine hydrique – qui peut entraîner l’apparition rapide d’une diarrhée sévère et d’une déshydratation – a causé au moins 35 décès officiels, avec plus de 600 cas suspects ou confirmés dans la région entourant la capitale du pays, Port-au-Prince, selon les derniers chiffres de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Mercredi, le Dr Carissa F. Etienne, directrice de l’OPS, a déclaré les cas sont probablement plus élevés que les chiffres officiels compte tenu de l’escalade de la violence dans les rues et de l’activité criminelle, qui « compliquent les efforts » pour fournir une aide humanitaire et répondre à l’épidémie.

Le plus préoccupant, selon les défenseurs, est la propagation du choléra dans le système carcéral surpeuplé d’Haïti.

L’organisation à but non lucratif Health through Walls, qui fournit des soins médicaux aux détenus, chiffres partagés avec l’Associated Press cela suggère qu’il y a eu au moins 21 décès et 147 hospitalisations depuis début octobre au pénitencier national de Port-au-Prince – la plus grande prison d’Haïti avec plus de 4 000 détenus.

Les chiffres de l’OPS suggèrent qu’il y a eu plus de 200 cas suspects au total liés à la prison.

Les Nations Unies ont mis en garde jeudi contre une possible explosion de cas de choléra en Haïti en proie à la crise. Une fille, montrée ici, a été soignée par des équipes médicales pour des symptômes de choléra début octobre. (AFP/Getty Images)

Un ancien détenu, qui vit maintenant dans une communauté de la côte ouest d’Haïti, a déclaré à CBC News qu’une épidémie de choléra n’est pas surprenante étant donné les conditions de surpeuplement dans le pénitencier et le personnel médical limité sur place.

“Ce sont les conditions les plus insalubres auxquelles vous pouvez penser. Il n’y a pas d’eau courante”, a-t-il déclaré. “Les toilettes sont pratiquement un trou dans le sol qui s’écoule vers l’extérieur – il n’y a pas de système d’égouts.”

L’homme, qui est toujours en contact avec certains détenus actuels, a déclaré qu’ils signalaient plusieurs décès chaque jour et avaient partagé des histoires d’être coincé avec les cadavres de ceux qui sont morts du choléra pendant de longues périodes, même du jour au lendemain.

“C’est assez contagieux et ça va se propager”, a-t-il déclaré.

CBC News a vérifié l’identité de l’homme et lui a accordé l’anonymat en raison de ses inquiétudes concernant le risque élevé de violence en Haïti.

Transmission liée au manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement

Les cas de choléra sont extrêmement rares au Canada et, depuis les dernières décennies, n’ont été liés qu’à des voyages à l’étranger .

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la transmission de la bactérie à l’origine de cette maladie potentiellement mortelle est étroitement liée à un accès insuffisant à l’eau potable et aux installations sanitaires, et est souvent exacerbée en période de crise humanitaire.

En Haïti, des manifestants ont commencé à bloquer des routes dans plusieurs villes pour protester contre la hausse des prix du carburant après que le Premier ministre Ariel Henry a annoncé début septembre que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant.

L’extérieur d’une prison à Croix-des-Bouquets, une banlieue de la capitale haïtienne. Les militants sonnent l’alarme quant à la propagation du choléra dans le système carcéral surpeuplé du pays. (AFP/Getty Images)

Lors d’un point de presse mercredi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que la situation rend difficile la collecte d’échantillons de patients et retarde la confirmation en laboratoire des cas et des décès.

“En outre, les pénuries de carburant rendent plus difficile pour les agents de santé de se rendre au travail, entraînant la fermeture des établissements de santé et perturbant l’accès aux services de santé pour les personnes qui vivent dans certaines des communautés les plus défavorisées”, a-t-il déclaré.

Si l’épidémie de choléra en Haïti continue de croître, il est peu probable qu’elle se propage au-delà des frontières du pays étant donné la voie de transmission habituelle par l’eau et les aliments contaminés, a noté le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Srinivas Murthy, professeur agrégé de clinique à l’Université de la Colombie-Britannique.

Un homme assiste une femme blessée lors d’une manifestation contre le Premier ministre haïtien Ariel Henry appelant à sa démission, à Port-au-Prince le 10 octobre. (AFP/Getty Images)

Cependant, si le nombre de cas explosait alors que le pays s’efforçait de fournir des soins médicaux appropriés, cela entraînerait un nombre élevé de décès, a-t-il déclaré.

“À ce stade, il y a des gens qui demandent la libération des prisonniers dans cette prison où ça se répand comme une traînée de poudre”, a déclaré Murthy. “C’est une chose raisonnable à faire.”

Health Through Walls, l’organisation à but non lucratif fournissant des soins médicaux en Haïti, fait partie des groupes qui demandent au pays de libérer certains détenus, y compris ceux qui sont gravement malades, mal nourris ou qui ont purgé leur peine mais qui n’ont pas été jugés.

Un récent rapport des Nations Unies sur le système pénitentiaire haïtien, sur la base de visites dans 12 centres de détention en 2021 et d’entretiens avec plus de 220 personnes, suggère que les installations sont pleines à craquer – avec plus de 80% des détenus confrontés à “un recours excessif à la détention provisoire” et qui n’ont pas encore été reconnus coupables d’un crime.

“Dans la plupart des centres de détention, les détenus n’ont pas accès à des soins médicaux et à des médicaments adéquats, ce qui les expose à des risques en cas d’urgence médicale et dépend de l’aide des membres de leur famille”, poursuit le rapport.

Un homme passe devant une barricade en feu à Port-au-Prince. Les protestations et les pillages ont secoué le pays déjà instable depuis septembre, lorsque le Premier ministre a annoncé une hausse du prix du carburant. (AFP/Getty Images)

Haïti a connu sa première épidémie de choléra en 2010

Haïti a subi pour la première fois une épidémie de choléra en 2010 — le pire de l’histoire mondiale récente – qui a entraîné environ 10 000 décès et plus de 820 000 cas.

La propagation dévastatrice du choléra dans le pays a suivi un tremblement de terre catastrophique et l’arrivée de l’aide internationale, une étude ultérieure suggérant que les travailleurs humanitaires ont transporté la bactérie et déclenché l’épidémie.

Le nombre de cas a diminué et pendant des années, Haïti a été considérée comme presque exempte de choléra.

Les personnes présentant des symptômes de choléra reçoivent un traitement dans une clinique gérée par Médecins sans frontières à Cité Soleil, une commune densément peuplée de Port-au-Prince. (AFP/Getty Images)

Mais l’ambassadeur d’Haïti au Canada, Weibert Arthus, a déclaré à CBC News qu’étant donné les troubles sociaux et les défis d’infrastructure auxquels le pays est confronté, il y aurait forcément une autre crise de santé publique.

“Si ce n’est pas le choléra, ce sera le paludisme, ce sera quelque chose”, a-t-il déclaré.

Arthus a déclaré que les responsables canadiens et haïtiens étaient en contact, discutant des moyens pour le Canada de soutenir Haïti. Ce qu’il faut pour aller de l’avant, a-t-il ajouté, ce sont des investissements internationaux pour soutenir le développement à long terme.

“Ils doivent nous aider à construire l’infrastructure du pays”, a-t-il déclaré.