Les équipes ISL prennent la Coupe Durand très à la légère : Marcus Joseph du Mohammedan SC

L’attaquant vedette et capitaine du Mohammedan SC, Marcus Joseph, a été le meilleur buteur des deux dernières éditions de la Coupe Durand et compte déjà deux buts lors de la 131e édition.

Dans une interview, Joseph s’est ouvert sur le plus ancien tournoi de football d’Asie.

Extraits :

Comment traitez-vous cette 131e IndianOil Durand Cup 2022 ? Comme un échauffement de pré-saison, un tournoi d’essai et de test ou lui donnez-vous la même priorité que la I-League ?

Tous les tournois sont pareils et importants pour moi car toutes les autres équipes s’affrontent pour remporter la Coupe Durand. Cette fois, la Coupe Durand est très importante pour nous et elle nous aidera également à nous préparer pour la prochaine I-League. Donc, cette fois, nous prenons la Coupe Durand très au sérieux.

Le Mohammedan SC a remporté ses deux matchs contre des équipes de l’ISL lors de la Coupe Durand 2022. Mais c’étaient les équipes de réserve des clubs. Pensez-vous que chaque équipe ISL devrait aligner son équipe senior pour cette compétition prestigieuse ?

Je pense que les équipes ISL prennent ce tournoi très à la légère. Mais je pense que ce tournoi peut aussi être une bonne pré-saison pour eux. Alors, il vaut mieux qu’ils viennent jouer la Coupe Durand et qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour mieux se préparer à l’ISL à venir.

Mohammedan SC a montré un excellent match jusqu’à présent dans cette saison de la 131e IndianOil Durand Cup 2022. Dans quelle mesure êtes-vous confiant pour les huitièmes de finale ?

Eh bien, pour nous, chaque match est important. Et dans la phase à élimination directe, c’est comme une finale à chaque match. Donc, nous pensons à un match à la fois et nous nous préparons pour le jour du match.

Au cours des trois derniers matches, vous n’avez marqué qu’une seule fois. Vous avez été le meilleur buteur des deux dernières éditions. Comment prévoyez-vous de revenir au score de bête que vous avez fait il y a quelques mois à peine ?

Pour moi, il ne s’agit pas seulement de marquer, mais il est également important pour moi d’aider mon équipe à gagner les matchs aussi. Donc, il ne s’agit pas seulement de moi mais aussi de mon équipe. Je suis très heureux d’avoir toutes ces réalisations, mais tout dépend de l’équipe et des officiels aussi.

La Coupe Durand est le plus ancien tournoi de football d’Asie et le troisième du monde, comment vous sentez-vous de faire partie de ce riche héritage ?

Pour moi, la Coupe Durand est un tournoi très important. C’est un moment de fierté pour tout joueur de représenter le plus ancien tournoi de football d’Asie et le troisième du monde. C’est donc une belle réussite et aussi important pour moi de bien faire encore une fois cette Coupe Durand.

Cette fois, la 131e IndianOil Durand Cup 2022 se déroule ouvertement et non dans une bio-bulle. Alors, à quel point pensez-vous que la présence de supporters encouragera la performance de l’équipe ? Aussi, y a-t-il un message particulier pour les supporters du club ?

Pour n’importe quel joueur et équipe, les supporters du club sont très importants car sans eux, je ne pense pas que les joueurs joueront un match à 100%. Je demande aux supporters de nous donner le même soutien à 100 % à chaque fois et en retour, nous promettons également de donner notre 100 % à chaque fois.

