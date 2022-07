Les équipes indiennes pour que le CWG ne souffre pas du non-déblocage des fonds aux FNS non conformes : Delhi HC

Les joueurs indiens participant aux prochains Jeux du Commonwealth et le pays ne devraient pas souffrir du non-déblocage des fonds aux Fédérations sportives nationales (NSF) qui ne respectent pas le Code national du sport, a déclaré la Haute Cour de Delhi. a déclaré alors qu’il traitait d’une affaire relative au non-respect de la loi par plusieurs FSN.

Le tribunal a été informé par l’avocat du Centre que les frais de voyage et d’hébergement des équipes indiennes participant au CWG, qui débutera à Birmingham le 28 juillet, seront financés par le gouvernement sous sa supervision et sa gestion.

Le tribunal entendait une requête de l’avocat principal Rahul Mehra visant à garantir le respect du Code du sport par les NSF.

Le tribunal, qui avait précédemment ordonné qu’aucune somme d’argent ou aide ne soit fournie aux FNS qui ne respectaient pas le Code du sport, a déclaré que les ordonnances provisoires adoptées en juin se poursuivraient jusqu’à de nouvelles ordonnances.

« L’équipe indienne pour les Jeux du Commonwealth a été sélectionnée. À une question posée à l’avocat du gouvernement pour savoir si les équipes indiennes de diverses disciplines sportives pourront participer sous le drapeau national indien aux prochains Jeux du Commonwealth, qui doivent commencer dans environ une semaine, la réponse se trouve dans le affirmatif », a déclaré un banc de juges Najmi Waziri et Vikas Mahajan.

« …En effet, ni les acteurs indiens ni le pays ne risquent de souffrir du non déblocage des fonds aux FNS non conformes. Les fonds publics ne peuvent être versés qu’aux entités qui remplissent les conditions requises pour un tel financement. Ceci est en cours d’examen. Les données pertinentes doivent encore être fournies », a déclaré le banc.

Le solliciteur général supplémentaire Aishwarya Bhati, représentant le Centre, a soutenu que 24 FNS sont entièrement conformes au Code du sport.

Cependant, le tribunal a déclaré que cette déclaration en elle-même ne serait pas suffisante et a ajouté : « Quels étaient les éléments de conformité examinés par l’UOI qui ne sont pas précisés dans l’affidavit. Laissez les détails de ceux-ci être déposés avant la prochaine date, ainsi que les dossiers qui peuvent être disponibles, y compris la constitution de chacun desdits « NSF conformes ». ”

Le tribunal a déclaré que chaque aspect obligatoire du Code du sport doit être respecté, ce qui ne peut être ni dilué ni réduit, et a donné un exemple selon lequel la représentation minimale de 25% de sportifs éminents au sein du Comité exécutif doit être assurée.

«Après tout, les FSN sont au profit de la promotion du sport et du bien-être des sportifs. C’est dans ce contexte que le Code du sport stipule qu’il doit y avoir une représentation minimale de 25 % de sportifs éminents dans le processus décisionnel.

« Si les FNS ont ainsi assuré et respecté le Code du sport, alors cette conformité doit être consignée. Pour une reconnaissance continue, un contrôle annuel de la conformité est envisagé dans le cadre du Code du sport. Il doit être démontré qu’au moins une NSF est conforme à tous les paramètres pour qu’elle continue à recevoir le patronage, les largesses et les fonds du gouvernement », a déclaré le banc.

Mehra a remis une liste de contrôle résumée des conformités envisagées en vertu du Code du sport pour l’octroi de la reconnaissance annuelle aux FNS et le tribunal a demandé à l’avocat permanent du gouvernement central, Anil Soni, d’y répondre.

Le tribunal a surveillé et examiné le respect du code du sport par rapport à une ordonnance antérieure.

Le tribunal a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience le 26 juillet.

Le 3 juin, la Haute Cour a ordonné au Centre de veiller à ce qu’aucun argent ni patronage ne soit accordé aux FNS qui ne fonctionnaient pas conformément à la loi concernant l’administration des sports dans le pays.

Il avait dit que les NSF qui n’étaient pas conformes seraient mis en demeure de suspension.

Le tribunal a été informé plus tôt par le co-secrétaire du ministère des Sports que des efforts concertés étaient en cours pour s’assurer que les conformités étaient faites d’ici la fin juin et que si 15 NSF respectaient le code des sports, six avaient obtenu l’exemption.

Cinq FSN doivent amender leurs constitutions et 17 nécessitent des changements majeurs, a-t-on ajouté.

Le pétitionnaire a contesté la version du Centre et a souligné qu’au moins 24 FNS ont des personnalités super brillantes dans la direction, ce qui n’était pas prévu par le code et que le mandat de 25 % de la direction des FNS étant des sportifs éminents au mérite exceptionnel n’était pas respecté. .

Dans son ordonnance antérieure, le tribunal avait noté qu’en novembre 2021, le Centre avait affirmé avoir reconnu 59 NSF et qu’il ne pouvait y avoir aucune latitude quant aux dépenses d’argent pour des entités qui n’y sont pas admissibles en droit.

Au vu du non-respect de ses précédentes ordonnances, le tribunal avait requis la présence d’un Officier ayant rang de Cosecrétaire devant lui.

Le 26 mai, le tribunal avait demandé au Centre de suspendre les FNS qui ne respectent pas le Code du sport, affirmant qu’il était prudent qu’aucune autre exemption ne soit accordée ou qu’aucune indulgence ne soit accordée à ces entités non conformes.

Il avait déclaré que le respect du Code du sport était indispensable pour l’octroi de la reconnaissance en tant que FNS et, à moins que l’entité n’adhère strictement au code, elle se priverait de tout avantage consécutif découlant des fonds publics, tels que l’utilisation du gouvernement -stades et installations sportives appartenant à la propriété, etc.

