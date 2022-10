Les équipes indiennes masculines et féminines de cricket recevront un salaire égal, déclare le secrétaire du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) | Nouvelles du cricket

Les équipes nationales indiennes masculines et féminines de cricket recevront les mêmes frais de comparution pour représenter leur pays, a déclaré jeudi le secrétaire du Board of Control for Cricket in India (BCCI), Jay Shah.

“Nous mettons en œuvre une politique d’équité salariale pour nos joueuses de cricket sous contrat avec la BCCI”, a écrit Shaw dans un message sur Twitter.

“Les frais de match pour les hommes et les femmes de cricket seront les mêmes alors que nous entrons dans une nouvelle ère d’égalité des sexes dans le cricket indien.

“Les joueuses de cricket de la BCCI recevront les mêmes frais de match que leurs homologues masculins. L’équité salariale était mon engagement envers nos joueuses de cricket et je remercie le Conseil Apex pour son soutien.”

Faits saillants du troisième match international d'une journée entre l'Angleterre et l'Inde à Lord's



Il n’y avait aucune mention de changements dans les honoraires annuels de la BCCI pour les joueuses, qui restent très différents de ceux des joueurs masculins indiens. Les femmes actuellement dans la tranche de rétention la plus élevée gagnent 50 lakh INR (52 365 £), suivis de 30 lakh INR (31 421 £) pour les joueurs de grade B et 10 lakh INR (10 474 £) pour les joueurs de grade C. Les joueurs masculins de grade A +, quant à eux, empochent sept crores INR (733 289 £), suivis de cinq crores INR (523 778 £) pour le grade A, trois crores INR (314 188 £) pour le grade B et un crore INR (104 745 £) pour le grade C .

Shah a déclaré que les joueuses de cricket recevraient les mêmes frais que leurs homologues masculins – 1 500 000 roupies indiennes (15 724 £) pour les tests, 600 000 (6 289 £) pour les internationaux d’une journée et 300 000 (3 145 £) pour les internationaux Twenty20.

Plus tôt cette année, la BCCI a déclaré qu’une première ligue indienne (IPL) féminine à part entière pourrait commencer dès l’année prochaine.

L’ancienne capitaine de l’équipe féminine indienne Mithali Raj a déclaré qu’il s’agissait d’une décision “historique”.

“La politique d’équité salariale ainsi que le WIPL l’année prochaine, nous inaugurons une nouvelle ère pour le cricket féminin en Inde”, a écrit Raj sur Twitter.

