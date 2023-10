Les équipes indiennes de hockey sous-junior masculin et féminin enregistrent leurs premières victoires aux Pays-Bas

New Delhi : Les équipes indiennes de hockey sous-junior (U17) masculines et féminines ont commencé leur première tournée internationale sur une note positive avec des victoires contre les équipes seniors EDE aux Pays-Bas.

L’équipe féminine a battu l’équipe Senior EDE 3-2, tandis que l’équipe masculine a battu ses homologues néerlandais 8-0.

A LIRE AUSSI| Éliminatoires de l’Euro 2024 : la France et la Belgique scellent la place de l’Allemagne avec des victoires contre les Pays-Bas et l’Autriche

Dans le match féminin, malgré la première avance de l’EDE, les buts de Ravina, Karuna Minz et Bhavya ont aidé l’Inde à riposter et à mener 3-1.

Au troisième quart-temps, l’EDE a réduit son déficit à 3-2, mais une Inde déterminée a veillé à ce qu’il n’y ait plus d’erreurs défensives au cours du dernier quart-temps.

L’ancienne capitaine indienne et actuelle entraîneure féminine sub-junior, Rani Rampal, a déclaré que la résilience des joueuses s’était démarquée lors de la compétition.

« Sur le terrain, leur détermination, leur travail d’équipe et leur résilience ont été vraiment inspirants. Cette victoire démontre que nous sommes sur la bonne voie. Bien entendu, le travail n’est pas encore terminé et il nous reste encore beaucoup à faire. Mais nous sommes satisfaits de leur performance car cette victoire reflète non seulement leurs capacités mais aussi leur cœur et leur esprit.

« Nous allons poursuivre sur cette lancée et viser l’excellence lors des prochains matches. L’avenir du hockey féminin indien est prometteur », a déclaré Rampal.

Le match masculin a vu la domination totale de l’équipe indienne avec Aashu Maurya marquant le premier but suivi d’un triplé d’Ajeet Yadav, d’un doublé de Rohit Irengbam Singh et de buts de Srijan Yadav et Rahul Rajbhar.

A LIRE AUSSI| Éliminatoires de l’Euro 2024 : le doublé de Cristiano Ronaldo scelle la qualification du Portugal pour l’Euro 2024

« Leur performance lors de leur première tournée internationale illustre leur potentiel et les brillantes perspectives du hockey masculin indien », a déclaré l’entraîneur sub-junior masculin Sardar Singh, l’ancien capitaine indien.

L’équipe féminine indienne sous-junior affrontera ensuite l’équipe féminine des Pays-Bas U18, tandis que ses homologues masculins affronteront l’équipe masculine des Pays-Bas U18 plus tard dans la journée.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)