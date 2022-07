Les équipes indiennes de hockey masculin et féminin font face à des saisons difficiles à venir

La nation la plus titrée aux Jeux olympiques, l’Inde, n’est jamais revenue à la maison avec l’or de la compétition de hockey masculin des Jeux du Commonwealth. Il a atteint la finale à deux reprises – en 2010 et 2014 – mais a perdu contre l’Australie à chaque fois.

Alors que le temps presse pour le début de la 22e édition des Jeux du Commonwealth à Birmingham le 28 juillet, l’équipe indienne de hockey masculin se lance dans une autre campagne avec beaucoup à prouver. L’objectif principal de l’Inde sera de remporter sa première médaille d’or et prouver que l’équipe a la capacité de sortir victorieuse dans un domaine difficile. Bien que les Jeux du Commonwealth aient commencé en 1930 sous le nom de Jeux de l’Empire britannique à Hamilton au Canada, le hockey est un participant récent, ayant fait ses débuts en 1998, à Kuala Lumpur. L’Australie a dominé et triomphé dans toutes les éditions.

En remportant l’or à Birmingham, l’équipe indienne de hockey prouvera également que son récent succès n’est pas un feu de paille. L’Inde de l’entraîneur Graham Reid a marqué l’histoire de Tokyo 2020 l’année dernière en remportant le bronze, sa première médaille aux Jeux olympiques en quatre décennies et a récemment terminé troisième de la FIH Pro League. Ces derniers temps, l’équipe indienne de hockey masculin a également atteint sa meilleure position dans le classement mondial de la FIH.

L’une des raisons pour lesquelles l’équipe indienne de hockey masculin a échoué aux Jeux du Commonwealth est la proximité de la Coupe du monde FIH et des Jeux asiatiques, qui se déroulent invariablement la même année. Les Jeux asiatiques étant l’épreuve de qualification pour les Jeux suivants Jeux olympiques, les équipes indiennes se sont concentrées sur la Coupe du monde et la compétition continentale.

Cependant, cette fois-ci, l’équipe ne fait pas face à ces obstacles car les Jeux asiatiques de Hangzhou ont été reportés à l’année prochaine tandis que la Coupe du monde se tiendra à Odisha en janvier 2023. Le report des Jeux asiatiques signifie que Hockey India a dû changer son précédent stand d’envoyer une équipe de deuxième chaîne à Birmingham et à la place aligner une équipe à part entière.

Au CWG 2022, l’équipe masculine de l’Inde est placée dans le groupe B avec l’Angleterre, le Canada, le Pays de Galles et le Ghana comme autres concurrents. Le groupe A comprend les champions en titre Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Pakistan et Ecosse. Avec l’Angleterre comme seul adversaire sérieux, l’Inde a de bonnes chances de prendre la tête du groupe et d’éviter l’Australie en demi-finale.

Hockey India a sélectionné une équipe solide pour la compétition. Dirigée par Manpreet Singh, l’équipe comprend des joueurs seniors comme PR Sreejesh, Harmanpreet Singh, Surinder Kumar, Amit Rohidas, Akashdeep Singh et Mandeep Singh ainsi que les jeunes Vivek Sagar Prasad, Hardik Singh, Lalit Upadhyay et Gurjant Singh.

En 2018, l’équipe entraînée par Sjoerd Marijne avait terminé quatrième, s’inclinant 1-2 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Birmingham offre à l’équipe une grande chance de remporter une médaille. Que ce soit l’or, seul le temps nous le dira. Mais l’entraîneur Reid a déclaré qu’il ne pensait à rien d’autre qu’au match d’ouverture de l’Inde contre le Ghana le 31 juillet.

“Le Ghana est le premier et nous n’en savons pas trop sur eux – ce qui est toujours dangereux dans mon esprit si vous n’avez pas trop d’informations sur la façon dont une équipe joue, alors vous feriez mieux de vous assurer que vous jouez à votre meilleur « Ensuite, nous avons l’Angleterre et c’est une équipe incroyablement difficile. Ils sont rapides, expérimentés et n’abandonnent jamais. Ensuite, nous passons au Canada, qui a une grande expérience des Jeux olympiques et des Jeux du Commonwealth, et ils sont toujours là pour se battre.

“Nous ne savons pas grand-chose sur le Pays de Galles, mais ils viennent de Grande-Bretagne et ils ont des styles de jeu et une mentalité très similaires. Ils sont toujours difficiles et se battent jusqu’au bout, ils jouent un jeu très physique et exigeant”, a déclaré Reid. IANS en entrevue. Pour l’équipe féminine, la vraie bataille commencera en demi-finale. Par rapport à leurs homologues masculins, l’équipe féminine indienne de hockey a remporté l’or aux Jeux de 2002 à Manchester, battant l’Angleterre 3-2 en prolongation. L’équipe féminine indienne avait atteint la finale en 2006 à Melbourne mais avait perdu par un seul but contre l’Australie. En 2018 à Gold Coast, l’équipe féminine indienne a subi une humiliante défaite 0-6 face à l’Angleterre.

L’équipe de Janneke Schopman fait face à une tâche difficile dans le groupe A avec l’Angleterre, le Canada, le Pays de Galles et le Ghana. Le groupe A comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Écosse et le Kenya. Bien qu’atteindre les demi-finales ne soit pas vraiment un problème, la vraie bataille commencera après cela, car l’Inde se heurtera soit à l’Australie, soit à la Nouvelle-Zélande. L’équipe féminine indienne avait attiré l’attention avec une brillante performance à Tokyo 2020, atteignant de manière inattendue les demi-finales et terminant finalement quatrième.

Bien que l’équipe ait bien fait par la suite en terminant troisième de la FIH Pro League, l’équipe a connu une campagne désastreuse lors de la Coupe du monde féminine de la FIH aux Pays-Bas et en Espagne, terminant neuvième. L’équipe avait atteint l’Angleterre plus tôt, directement de la Coupe du monde, et s’acclimate aux conditions, qui devraient être chaudes alors que l’Angleterre connaît l’été le plus chaud depuis une décennie.

L’équipe de Schopman n’avait pas réussi à exploiter son potentiel en Coupe du monde, n’ayant pas réussi à donner la touche finale aux attaques agressives et aux nombreux corners de pénalité qu’elle avait mérités. L’équipe avait permis des revirements faciles en perdant des matchs cruciaux contre la Nouvelle-Zélande et l’Espagne. La défaite contre la Nouvelle-Zélande a poussé l’équipe dans les matchs croisés dans lesquels elle a perdu contre l’Espagne et n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

“Nous avons appris des erreurs que nous avons commises en Coupe du monde. Nous travaillerons sur ces domaines, regarderons les vidéos de ces matchs et ferons de notre mieux pour améliorer nos performances », a déclaré la joueuse senior Nikki Pradhan lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par Hockey India il y a quelques jours.

L’équipe est la même que celle qui a participé à la Coupe du monde à l’exception du gardien Bichu Devi, qui fait place à Rajani, plus expérimenté.

L’équipe indienne, dirigée par Savita, débute sa campagne le 29 juillet contre le Ghana, avant d’affronter le Pays de Galles le 30 juillet, l’Angleterre le 2 août et le Canada le 3 août au tour préliminaire.

