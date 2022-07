Les équipes indiennes de hockey féminin partent pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham

L’équipe indienne de hockey féminin est partie pour Londres, en Angleterre, depuis Barcelone lundi matin. En arrivant à Londres, la partie nationale prendra un bus pour Nottingham, en Angleterre. L’équipe effectuera un dernier camp de préparation pour le CWG 2022 à Nottingham avant de partir pour Birmingham le 23 juillet 2022 pour participer aux Jeux du Commonwealth.

L’équipe indienne a terminé neuvième avec la Chine lors de la Coupe du monde féminine de hockey FIH Espagne et Pays-Bas 2022, qui s’est déroulée du 1er juillet 2022 au 17 juillet 2022. La capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin Savita a déclaré que l’équipe nationale était déterminée à transformer leur forme autour, “Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer à notre potentiel lors de la Coupe du Monde Féminine de Hockey FIH Espagne & Pays-Bas 2022, mais nous sommes très déterminés à changer notre forme aux Jeux du Commonwealth 2022. Nous avons une grande équipe avec un fantastique équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes. Nous prendrons un nouveau départ au CWG 2022 et je suis certain que nous pourrons affronter les meilleures équipes de la compétition.

Savita a ajouté que l’équipe travaillera sur quelques aspects de son jeu avant le début de la compétition : “Nous devons améliorer quelques aspects de notre jeu et nous nous concentrerons là-dessus dans la perspective du CWG 2022. Je pense que nous avons bien joué, mais nous avons juste besoin de peaufiner quelques petites choses dans notre jeu pour commencer à gagner des matchs de manière cohérente.

L’équipe indienne de hockey féminin affrontera le Ghana lors de son premier match des Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham le 29 juillet 2022 à 18h30 IST.

