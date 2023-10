Les équipes filles, garçons de Hinsdale Central et les garçons de Lemont prennent la deuxième place à l’État – Shaw Local

L’équipe de golf féminine de Hinsdale Central est sur le point de répéter son titre de championne d’État, terminant à deux coups de Glenbrook North lors du tournoi d’État de classe 2A samedi au parcours de golf Hickory Point à Decatur.

Hinsdale Central, qui menait Glenbrook North de deux coups après le premier tour de vendredi, a terminé avec un score d’équipe de 605, avec Glenbrook North à 603. Benet (664) a terminé sixième.

Dans le classement individuel, Jenna Shilts de Benet a tiré un total de deux jours de 2 au-dessus de la normale (146) pour terminer à deux coups de la championne Kaylee Dwyer de Lincoln-Way West. Caroline Owens de Hinsdale Central a terminé troisième à 3-over, Elyssa Abdullah de Hinsdale Central septième à 5-over et Bridget Craig de Wheaton North 10e à 7-over.

Les garçons de Hinsdale Central, comme leurs homologues du côté des filles, ont pris la deuxième place, à deux coups de retard lors du tournoi d’État de classe 3A au Den at Fox Creek Golf Course à Bloomington. Hinsdale Central a tiré un 600, New Trier remportant le titre avec 598. Wheaton Warrenville South (630) a terminé sixième.

Dans le classement individuel, Alex Rasmussen de Hinsdale Central est à égalité au sixième rang avec un score de 149 sur deux jours pour 5 au-dessus de la normale. Callan Fahey de Wheaton Warrenville South, Kevin Wesolowski de Hinsdale Central et Charles Davenport de Benet sont à égalité au 12e rang à 6-over.

Lors de la compétition d’État des garçons de classe 2A au Weibring Golf Club à Normal, Lemont (626) a pris la deuxième place, trois coups derrière le 623 du champion par équipe Springfield Sacred Heart-Griffin. St. Francis (634) a terminé cinquième.

Beckett Jones, étudiant en deuxième année de St. Francis, a tiré un total de 144 sur deux jours pour 2 au-dessus de la normale pour terminer troisième, à trois coups du champion Regan Konen de Marmion. Zazz Atendido d’IC ​​Catholic Prep a terminé sixième à égalité avec un score de 5 et Eddie Scott de Lemont a terminé huitième avec un score de 7.

Lors du tournoi féminin de classe 1A, Nazareth a tiré un 716 pour terminer septième.