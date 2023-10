Les équipes filles et garçons de Hinsdale Central sont en tête après la première journée dans l’État – Shaw Local

Les équipes de golf filles et garçons de Hinsdale Central sont toutes deux en tête après la première journée des tournois de golf d’État IHSA de deux jours.

Hinsdale Central, championne en titre des filles d’État de classe 2A, a tiré un 304 en équipe pour une avance de deux coups sur Glenbrook North (306) avec Stevenson (312) en troisième position au parcours de golf Hickory Point à Decatur. Benet (336) est septième et Lyon (344) 10ème.

Elyssa Abdullah, junior de Hinsdale Central, et Emmy Hollarbush, senior de St. Francis, ont tiré un 72 pour les mettre à un coup de la leader du premier tour Emma Hill de Troy Triad à 71. Caroline Owens de Hinsdale Central et Jenna Shilts de Benet ont toutes deux tiré un 74 et sont à égalité pour sixième, avec Bridget Craig de Wheaton North à 77 ans.

Du côté des garçons, en classe 3A, Hinsdale Central et New Trier ont tous deux affiché des scores d’équipe de 301, ce qui les place huit coups devant les 309 de Wheaton Warrenville South, troisième, au Den at Fox Creek Golf Course à Bloomington.

Jack Mulligan de Hinsdale Central a tiré un 72 pour le mettre à un coup des co-leaders Isaac Rumler de Moline et Noah Zyung de New Trier à 71. Callan Fahey de Wheaton Warrenville South est à 73, Alex Rasmussen de Hinsdale Central à 74 et Grant Roscich de Glenbard Wet à 73. 75.

St. Francis est à égalité pour la troisième place dans la course des garçons de classe 2A avec 315, 11 coups derrière le leader Sacred Heart-Griffin. Lemont (326) est huitième à égalité. Beckett Jones de St. Francis a tiré un 73, le plaçant à trois coups de Regan Konen de Marmion.