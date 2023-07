Les équipes féminines de football néo-zélandaises luttent pour la parité avant la Coupe du monde

Western Springs Association Football Club, session d’entraînement de l’équipe Women’s Premier à Auckland, Nouvelle-Zélande, le 11 juillet 2023. (Jinki Cambronero pour The Washington Post)

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Les femmes du Western Springs Association Football Club étaient d’humeur joviale alors qu’elles se réunissaient pour s’entraîner lors d’une récente soirée hivernale, leurs cris d’encouragement à leurs coéquipières créant des nuages ​​​​d’haleine glacée. Ils n’étaient pas seulement enthousiasmés par la Coupe du monde imminente, qui commence jeudi et verra l’équipe norvégienne utiliser son terrain d’entraînement comme base. Ils étaient également toujours au sommet d’une récente victoire historique.

Après deux mois de luttes acharnées, les femmes de l’un des plus grands clubs de football de Nouvelle-Zélande ont convenu le mois dernier d’un accord avec la direction du club pour un salaire et des conditions égaux à ceux des hommes. Mais leur combat désordonné et la lenteur des changements promis soulignent à quel point il est difficile d’obtenir la parité dans le football féminin, même lorsque les équipes nationales y parviennent. Les Football Fougères, l’équipe nationale féminine, parité notée en 2018.

Il ne s’agit pas seulement de payer : il s’agit de la valeur accordée au sport féminin et du signal que des installations et des ressources d’entraînement inférieures – et l’absence de voix dans la prise de décision du club – envoient à des générations de petites filles en chaussures à crampons.

« Nous ne pouvons pas encore vraiment célébrer, car nous devons encore voir comment l’accord se déroulera », a déclaré Pip Meo, un ancien joueur national néo-zélandais qui est sorti de sa retraite pour rejoindre Western Springs cette année. « Et ce n’est pas vraiment une fête de toute façon. Ce que nous célébrons, c’est que nous avons ce qui nous revenait de droit.

La tentative d’égalisation des salaires pour le football masculin et féminin a été lente à l’échelle mondiale, même au niveau national. Les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis ont conclu l’année dernière un accord qui inclut un salaire égal et un plan de partage des prix de la Coupe du monde – égalisant la disparité entre les tournois masculins et féminins. Norvège, Australie et les Pays-Bas font partie des pays qui ont pris des mesures pour combler l’écart salarial. D’autres, comme les champions olympiques du Canada, restent dans une litige de paie.

La Nouvelle-Zélande co-organise la Coupe du monde avec l’Australie au cours du mois prochain, et les partisans du football espèrent que la frénésie qui l’accompagne attirera plus de filles dans le sport – et les gardera.

Les Football Ferns sont dans le groupe A et affronteront la Norvège jeudi. Les deux autres équipes du groupe sont les Philippines – dont beaucoup de joueurs sont nés et ont grandi aux États-Unis – et la Suisse.

Malgré l’image mondiale progressiste de la Nouvelle-Zélande, de nombreux clubs de football restent embourbés dans une époque antérieure, où les équipes masculines recevaient des indemnités plus importantes, de meilleurs terrains et davantage d’opportunités d’entraînement et de formation.

« Ce n’est pas un problème isolé avec Western Springs. C’est toute la Nouvelle-Zélande au niveau des clubs féminins », a déclaré Maia Jackman, une autre ancienne joueuse nationale néo-zélandaise qui, comme Meo, a re-signé avec le club cette année après une longue pause.

Le problème est aggravé par le fait que la plupart des clubs sont amateurs et dotés de bénévoles : la Nouvelle-Zélande n’a qu’un seul club de football professionnel, le Wellington Phoenix, qui compte des équipes masculines et féminines qui participent à la A-League australienne.

L’allocation maximale pour les joueurs de clubs amateurs – fixée par la fédération nationale de football – est plafonnée à environ 94 $ par semaine. Mais la question de savoir si les clubs distribuent cet argent de manière égale ne relève pas du radar des officiels nationaux.

Pour les femmes, ce n’est pas qu’une question d’argent, qui au niveau amateur ne suffit qu’à couvrir le carburant pour se rendre à l’entraînement et aux matchs. Il s’agit d’un accès égal aux meilleurs terrains et au personnel d’entraîneurs : lors de la récente formation, les femmes de Western Springs avaient un entraîneur par rapport à une poignée d’entraînement chez les hommes.

Un groupe de joueuses actuelles et anciennes à l’origine de la récente poussée d’équité espère que la co-organisation de la Coupe du monde féminine apportera une nouvelle visibilité à un jeu qui a longtemps joué le second rôle dans cette nation folle de rugby, et un examen plus minutieux de la façon dont il est courir.

Mais leur optimisme que la victoire de Western Springs pourrait fournir un modèle à suivre pour les autres clubs est tempéré par des inquiétudes lancinantes : si la parité était difficile à atteindre dans une banlieue verdoyante d’Auckland, quel véritable espoir y a-t-il pour les clubs dans les zones avec moins de ressources ?

Une poussée similaire l’année dernière par Manukau United – soutenue par un certain nombre d’anciens joueurs nationaux, dont Jackman – a échoué alors que les joueurs de la région moins prospère du sud d’Auckland luttaient pour équilibrer le stress de la vie professionnelle contre la bataille pour un meilleur accord salarial, elle a dit.

« Ce qui se passe normalement, c’est que certains joueurs se lèvent dans l’environnement du club et ils se font juste marteler, puis ils abandonnent », a déclaré Jackman. « La différence entre ça et les filles de Western Springs ici, c’est qu’elles ont continué à défendre ce en quoi elles croyaient et qu’elles n’ont pas reculé. C’est une position assez ferme, pour le reste du pays.

Meo a l’habitude de déjouer les pronostics. Mesurant un peu plus de 5 pieds, elle a gagné le surnom de « Pocket Rocket » en jouant au football pour la Southwest Baptist University dans le Missouri, car sa vitesse rapide démentait sa taille. En 2004, elle fait partie de l’équipe nationale néo-zélandaise.

« J’ai toujours eu l’impression d’être l’outsider », a-t-elle déclaré. « Peut-être que cela vous incite à essayer plus fort, à en faire plus. »

Rentrer à la maison après plus de cinq ans dans des collèges américains a été un choc culturel. Meo, 39 ans, est passée d’un environnement professionnel où les joueurs de football étaient « les célébrités de l’université » à une situation où les femmes portaient des uniformes d’hommes et évoluaient sur des terrains de second plan.

Elle a abandonné le sport et s’est tournée vers les compétitions d’iron-man et les ultramarathons. Cette saison, elle a décidé de faire un retour au football – renouant avec un sport auquel elle espérait que ses filles joueraient bientôt – entraînant Jackman, 48 ans, avec elle.

Ils avaient des décennies sur les filles pour la plupart d’âge universitaire dans le procès, mais ils ont fait l’équipe. Cependant, le frisson d’être de retour au football de club a rapidement cédé la place à la déception, car ils ont réalisé à quel point peu de choses avaient changé au cours de leurs années d’absence.

Au contraire, la culture avait reculé, a déclaré Jackman. Lorsqu’elle a été capitaine pour la dernière fois de l’équipe de Western Springs en 2007, l’entraîneur soutenait les femmes et le football féminin était à l’honneur lors d’une année de Coupe du monde.

« J’ai pensé, ‘Attendez, ce n’est pas bien' », a déclaré Meo. « Rien n’avait changé depuis mon départ il y a 15 ans. »

Plus tôt cette année, la paire s’est rapidement mise au travail pour apporter des changements au club – et a créé un précédent à travers le pays quant à la position du football féminin. Ils ont appelé à un salaire égal, à des opportunités de formation et à un meilleur contrôle de la gouvernance dans un club où la majorité des membres du conseil d’administration sont des hommes.

Meo a déclaré qu’elle était guidée par une devise déployée par les marins de la Marine pour rester sur la bonne voie pendant les tempêtes, utilisée plus tard par l’équipe nationale féminine des États-Unis dans leur lutte de plusieurs années pour un traitement équitable : « Tenez bon. Reste vrai. »

Le couple a exposé ses objectifs à la jeune équipe – et à ses parents – et a tenté de dissiper les craintes que la lutte pour l’équité ne compromette leur carrière de footballeur naissante.

Le club au sens large s’est également rallié à l’équipe, a déclaré Meo, avec de nombreux papas appelant pour offrir leur soutien alors même que les femmes faisaient face à un refus de la part de certains membres du club qui pensaient qu’elles avaient « le droit ».

Après une médiation marathon de 12 heures (deux avocates du sport de haut niveau ont pris leur cas à titre gracieux) et une menace de débrayage, un accord a finalement été conclu. Dans un communiqué de juin, le club a dit il y avait « eu des problèmes » et s’est excusé pour ses échecs.

L’équipe s’est réunie dans son vestiaire à Western Springs le 18 juin. Les avocats de l’équipe attendaient dans la salle avec l’accord du club. Après l’avoir signé, les joueurs ont donné un coup de poing à leurs avocats et ont couru sur le terrain. Ils ont battu les champions en titre de la ligue, Auckland United, 3-0, pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Kate Sheppard – la première compétition nationale de coupe féminine, du nom du pionnier qui a conduit la Nouvelle-Zélande à devenir le premier pays à donner aux femmes le droit voter en 1893.

Les yeux se tournant maintenant vers la Coupe du monde, Jackman espère qu’un tournoi animé mettra en lumière un sport qui a souffert au fil des ans d’un manque d’investissement, même au niveau national.

« Nous sommes une nation de rugby. Ce n’est jamais un sport qui a fait l’objet d’énormes investissements. Mais cela est certainement en train de changer avec cette Coupe du monde qui arrive sur nos côtes », a déclaré Jackman. « En fin de compte, nous voulons juste jouer sans nous cogner la tête contre un mur. »