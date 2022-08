Les équipes d’urgence répondent à la marina de Kelowna

Les équipes d’urgence et de sauvetage maritime ont été appelées aux Voiles, au large de Bernard vendredi soir.

Des témoins à proximité ont déclaré à Capital News avoir vu un homme avec un gilet de sauvetage sauter à l’eau.

Le même homme a ensuite été vu tenant un enfant en bas âge et parlant aux équipes d’urgence.

Les détails de l’incident ne sont pas encore connus.

Le service d’incendie de Kelowna a été dépêché sur les lieux.

Le sauvetage maritime a également été déployé.

Plus à venir.

