Les équipes d’urgence combattent l’incendie d’une maison après des jours de chaos à Merritt

Les équipes de pompiers ont été appelées pour un incendie dans une maison au 2890 Ransom Ave à Merritt mercredi soir.

L’incendie s’est déclaré peu avant 18 heures

Des témoins rapportent avoir vu des flammes sortir de la maison. On ne sait pas combien de dommages ont été causés à la maison, ou si quelqu’un était à la maison à ce moment-là.

La GRC était également sur place.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue.

Cet incident fait suite à l’un des nombreux incidents qui ont pris d’assaut la ville de Merritt au cours des sept derniers jours. Au moins cinq affrontements ont eu lieu dans la ville après que plus de 100 coups de feu ont été tirés autour de la vallée de Nicole le 15 novembre. Trois jours plus tard, la police a été appelée pour enquêter sur d’autres coups de feu tirés cette fois dans le bloc 2100 de Priest Avenue, dans le coeur de la ville.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la GRC a fermé l’autoroute Coquihalla entre Merritt et Hope. Un véhicule a tenté de fuir la police et s’est retrouvé coincé sur une route secondaire, où les occupants ont fui la zone, l’un d’entre eux portant une arme à feu. Une femme et deux hommes ont été arrêtés sans incident.

Après l’arrestation, alors que l’enquête se poursuit, il a été déterminé que le camion volé avait été volé à Coquitlam et que le permis ci-joint avait été volé à Langley.

“Nous sommes conscients des spéculations en ligne sur l’identité de ces suspects”, a déclaré Roda. «Bien que nous en soyons aux étapes préliminaires de cette enquête, rien n’indique que ces suspects soient liés à des événements récents très médiatisés dans le Lower Mainland ou à Merritt.

LIRE LA SUITE: Cinquième affrontement en huit jours à Merritt conduit à l’arrestation d’un délinquant prolifique

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CrimefireMerritt