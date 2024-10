Les équipes d’urgence américaines luttent alors que la crise climatique alimente des catastrophes concurrentes « sans précédent »

La semaine a été brutale en termes de catastrophes liées aux conditions météorologiques aux États-Unis. De grandes parties du sud-est sont toujours aux prises avec les ravages causés par l’ouragan Hélène, et une autre tempête potentiellement catastrophique se dirige vers la Floride. Dans le même temps, une grande partie de l’ouest a été étouffée par des températures torrides, ce qui a accru les risques d’incendie et alimenté un comportement extrême des incendies.

Les ouragans et les incendies ne sont pas anormaux au début de l’automne. Mais la crise climatique a fait monter la pression et a créé davantage de possibilités de chevauchement de catastrophes, ce qui a fini par accroître la pression sur les ressources de secours, les interventions d’urgence et sur ceux qui ont été touchés par ces événements dangereux et destructeurs.

Alors que les responsables fédéraux ont clairement indiqué que les agences d’intervention d’urgence ont été capables de diriger les efforts de rétablissement après l’ouragan Hélène, contestant fortement désinformation généralisée sur les abus ou politisation des fonds dans les zones dévastées par la tempête, les catastrophes concurrentes ont néanmoins mis à rude épreuve les agences.

En rapport: Terrain accidenté, fatigue extrême. La vie de pompier forestier pendant une canicule : « Ce n’est pas normal pour les humains »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré aux journalistes la semaine dernière, la Fema « n’a pas les fonds nécessaires pour passer la saison ». Joe Biden a fait écho à ces préoccupations dans une lettre au Congrèsappelant les législateurs à augmenter le financement pour garantir que la Fema n’aura pas à « renoncer à des activités de redressement à plus long terme pour répondre à des besoins urgents ».

« Le Congrès devrait fournir des ressources supplémentaires à la FEMA pour éviter de forcer ce genre de compromis inutile et pour donner aux communautés que nous servons la certitude de savoir que l’aide sera continue, à la fois à court et à long terme », a écrit le président américain. .

Pendant ce temps, des conditions d’incendie dangereuses dans l’ouest ont incité les autorités à relever mardi la réponse du pays au niveau de préparation 5 (PL5), le niveau le plus élevé. La désignation début octobre – le dernier PL5 depuis le système a commencé à enregistrer les niveaux en 1990 – montre que les ressources pour lutter contre les incendies se raréfient à mesure que les conditions s’attardent jusqu’à l’automne.

La saison a déjà été chargée pour les pompiers, dont beaucoup ont consacré jusqu’à 1 400 heures supplémentaires à combattre des incendies qui ont couvert plus de 7,6 millions d’acres aux États-Unis jusqu’à présent cette année. Face à la diminution des budgets, au retrait des équipes saisonnières et au déploiement de plus d’un millier d’agents de lutte contre les incendies de forêt pour aider aux efforts de rétablissement d’Hélène, les agences se démènent une fois de plus.

En réponse, le Groupe national de coordination multi-agences (NMAC), chargé d’organiser les opérations de lutte contre les incendies dans le pays, a appelé à plans de brûlage dirigé être suspendue, ce qui pourrait limiter l’ampleur des travaux d’atténuation possibles cet automne.

« En raison de l’environnement d’incendies sans précédent prévu jusqu’à la mi-octobre, de l’augmentation des attaques initiales et de la croissance des incendies existants, de la concurrence pour les ressources, y compris un engagement croissant de ressources face à l’ouragan Helene, et de la réduction saisonnière des ressources de lutte contre les incendies », a écrit l’agence, « le Le NMAC recommande une extrême prudence… dans l’exécution de nouveaux brûlages dirigés dans l’environnement actuel et met fortement en garde contre toute dépendance aux ressources nationales pour atteindre les objectifs de Rx ; de nouveaux incendies peuvent présenter un risque de fuite en raison des conditions météorologiques et des carburants actuels, ce qui mettrait encore plus à rude épreuve la disponibilité des ressources nationales.

« Ils vont tous de pair »

Alors que le pays aborde les mois d’automne, allongeant de plus en plus la saison des incendies, les risques d’ouragans dévastateurs augmentent.

« C’est la période normale de l’année pour les ouragans, mais le golfe du Mexique est si chaud que ces tempêtes deviennent très rapidement des monstres », a déclaré le Dr Dave Easterling, climatologue principal au Centre national d’information environnementale (NCEI).

« Dans l’Ouest, il y a des vagues de chaleur, des incendies, des sécheresses – tout cela va de pair », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’ouragan Milton s’est rapidement intensifié en catégorie 5 lundi, alors que la Floride se prépare à ce qui pourrait être la plus grande évacuation depuis sept ans. La tempête se dirige vers les centres de population quelques semaines seulement après qu’Hélène ait provoqué des destructions généralisées et soit devenue l’un des ouragans les plus meurtriers. Plus de 230 décès ont été confirmés, un bilan qui ne fera que s’alourdir.

Tout comme la saison des incendies, les risques d’ouragans catastrophiques pourraient persister plus longtemps, ce qui compliquerait davantage la réponse et le rétablissement, car les températures chaudes s’étendent sur plusieurs mois de l’année.

Cette année est déjà en passe de figurer parmi les plus chaudes jamais enregistrées avec de bonnes chances de remplacer 2023 au sommet. La chaleur peut être un événement mortel en soi, mais elle ouvre également la voie à des catastrophes destructrices – et coûteuses. Les États-Unis en ont enregistré 28 en 2023 catastrophes valant des milliards de dollars, un nombre sans précédent selon des responsables de la NOAA, qui les ont qualifiés de « seulement les derniers exemples des extrêmes auxquels nous sommes actuellement confrontés et qui continueront de s’aggraver en raison du changement climatique ».

Ce n’est pas la première fois que le financement des catastrophes devient un sujet de préoccupation. Les coûts associés aux catastrophes météorologiques sont en augmentation et même avec une augmentation du budget, les agences ont eu du mal à suivre, selon Jonathan Sury, un cadre supérieur associé au Centre national de préparation aux catastrophes de l’Université de Columbia.

« Même si beaucoup plus d’argent a été alloué au budget de la FEMA pour répondre à ces problèmes, l’ampleur de ces catastrophes a vraiment absorbé cet argent », a-t-il déclaré, notant le nombre croissant d’événements répétés comme le retour à la catastrophe. menace d’ouragan.

Il a contribué à un produit appelé indice des risques naturels, qui cartographie la vulnérabilité des communautés, et a déclaré qu’il est désormais beaucoup plus courant de voir des événements extrêmes se chevaucher ou s’aggraver, frappant les communautés les unes après les autres, mettant à rude épreuve la gestion des urgences, les premiers intervenants et les communautés qui sont en difficulté. les plus directement touchés.

En rapport: « Pas assez de temps » : les Floridiens se précipitent pour évacuer avant l’ouragan Milton

La planification future, en particulier au niveau communautaire, sera essentielle pour se préparer et s’adapter aux menaces actuelles qui ne feront que s’aggraver à mesure que le monde se réchauffe.

« Nous savons que la chaleur arrive et qu’elle va empirer. Nous ne pouvons pas arrêter certains aspects de ce phénomène, mais il existe des moyens d’adapter nos communautés et nos moyens de subsistance pour mieux gérer nous-mêmes et nos ressources lors de futures catastrophes », a-t-il déclaré.

Dans l’intervalle, Easterling a averti tous de prendre au sérieux les avertissements imminents. Dans sa communauté à l’extérieur d’Asheville, en Caroline du Nord, l’assaut d’Hélène a fait pleuvoir plus de 17 pouces de pluie en quelques jours seulement. Les voisins, cependant, en ont vu environ le double. Des amis ont à peine échappé à leur maison avant qu’elle soit emportée par les inondations, qui ont battu des records établis en 1916.

« L’essentiel est que lorsque vous entendez des avertissements, prenez-les au sérieux », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas nécessairement voir davantage d’ouragans à l’avenir, mais lorsque les températures à la surface de la mer seront aussi chaudes qu’elles le sont, notamment dans le Golfe, nous en verrons des plus puissants. »