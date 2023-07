Les équipes du Tour de France demandent aux fans de mieux se comporter après l’accumulation massive de la 15e étape

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC, France (AP) – Le leader du Tour de France Jonas Vingaard appelle les fans à mieux se comporter lors de la plus grande course cycliste après qu’un autre accident de masse a entaché la 15e étape dimanche.

« J’aimerais dire aux spectateurs de profiter de la course et d’être là pour nous encourager sans se tenir sur la route ni nous verser des bières », a déclaré Vingaard. « S’il vous plaît, profitez simplement de la course. »

Le pilote danois devance Tadej Pogacar de Slovénie de seulement 10 secondes alors que la course est sur le point d’entrer dans sa dernière semaine.

L’incident, qui a impliqué environ deux douzaines de coureurs, a conduit à des appels de plusieurs équipes du Tour.

« S’il vous plaît soyez prudente. Pour que la fête reste une fête pour les cavaliers, mais aussi pour vous. Vous n’avez pas besoin d’un téléphone portable pour créer des souvenirs époustouflants », a déclaré l’équipe Cofidis au milieu de rapports non vérifiés selon lesquels le spectateur qui a causé l’accident prenait un selfie.

L’équipe Ineos Grenadiers a dit « veuillez donner aux coureurs de la place pour courir ».

Un jour après qu’un gros carambolage a forcé plusieurs coureurs à abandonner, le dernier accident s’est produit après 52 kilomètres (32 miles) lorsqu’un spectateur sur le bord de la route a touché par inadvertance le pilote américain Sepp Kuss – un coéquipier clé de Vingaard – et l’a envoyé au sol.

Les fans qui se rassemblent sur les bords des routes et dans les villages au passage des coureurs font partie de la tradition – et du charme – du Tour, mais de nombreux spectateurs peuvent prendre trop de risques, y compris lorsqu’ils courent aux côtés de coureurs dans des ascensions en montagne.

Jumbo-Visma a déclaré que Dylan van Baarle et Nathan van Hooydonck faisaient partie de ceux qui ont frappé le tarmac dimanche. Vingaard roulait près de ses coéquipiers mais s’en est sorti indemne.

« L’équipe se sentait plutôt bien aujourd’hui, même si nous avons bien sûr eu cette chute qui a affecté certains de mes coéquipiers », a déclaré Vingaard.

Les organisateurs ont également demandé aux fans de « faire attention aux coureurs » après l’incident qui n’a entraîné aucun abandon.

Il y a deux ans, un spectateur brandissant une grande pancarte en carton tout en se penchant sur le chemin des coureurs venant en sens inverse a provoqué un carambolage massif lors de la première étape.

Le vétéran néerlandais Wout Poels a remporté la victoire en solitaire dimanche après la dure randonnée dans les Alpes.

