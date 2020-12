Le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Basaksehir a été interrompu lorsque les joueurs ont quitté le terrain mardi après avoir allégué que le quatrième officiel, Sebastian Coltescu, de Roumanie, avait utilisé une insulte raciale contre un entraîneur adjoint.

Les joueurs de l’équipe turque étaient furieux après que l’entraîneur adjoint Pierre Webo ait reçu un carton rouge de l’arbitre Ovidiu Hategan de Roumanie au Parc des Princes, affirmant que Coltescu avait utilisé un terme racial contre Webo, originaire du Cameroun, avant d’être expulsé.

Le remplaçant de Basaksehir, Demba Ba, a exigé que le quatrième officiel s’explique, tandis que les joueurs du PSG Neymar et Kylian Mbappe ont également exigé une explication. L’entraîneur de Basaksehir, Okan Buruk, a déclaré «vous êtes raciste» à Coltescu.

Le score était de 0-0 lorsque l’incident a eu lieu environ 15 minutes après le début du match.

Webo était furieux et a été entendu répéter au moins six fois « Pourquoi dites-vous nègre? » comme il cherchait une explication à Coltescu.

Quelques instants plus tard, Ba est sorti du banc et s’est tenu devant Coltescu et a dit: « Pourquoi quand vous parlez d’un black, vous devez dire ‘Ce black?' »

L’UEFA a remplacé Coltescu et s’est engagé à enquêter.

«Suite à un incident présumé impliquant le 4e officiel, le match a été temporairement suspendu. Après consultation des deux équipes, il a été convenu que le match reprendrait avec un autre 4e officiel », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« L’UEFA va enquêter de manière approfondie sur la question et de nouvelles communications seront effectuées en temps voulu. »

Pendant l’interruption, Basaksehir a publié un message sur Twitter dans un contexte de l’UEFA avec le message «NON AU RACISME».

Il y a sept ans, Hategan était en charge d’un match entre le CSKA Moscou et Manchester City lorsque les joueurs noirs de City ont été victimes d’abus racistes.

Le capitaine de la ville, Yaya Touré, a dirigé l’arbitre Hategan vers les fans faisant des bruits de singe contre les joueurs noirs du club anglais.

Michel Platini, alors président de l’UEFA, a demandé une enquête interne impliquant l’arbitre pour examiner pourquoi les directives n’ont pas été suivies pour répondre aux incidents de discrimination pendant les matches.