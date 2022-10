Les équipes du comté de Bureau sont prêtes pour les ouvertures des séries éliminatoires – Shaw Local

Trois équipes de football du comté de Bureau feront la queue pour les éliminatoires de l’IHSA ce week-end pour la première fois depuis 2003.

Hall et St. Bede ont chacun fait les séries éliminatoires 12 fois depuis et Princeton cinq fois, mais c’est la première fois en 19 ans que le trio du comté de Bureau se qualifie tous la même saison.

Ils seront rejoints par la coopérative Amboy, qui comprend des joueurs de LaMoille et de l’Ohio, lors des séries éliminatoires de la 8-Man Football Association.

Classe 4A : Hall (5-4) à Springfield Sacred Heart-Griffin (9-0)

L’image des séries éliminatoires semblait sombre pour les Hall Red Devils, assis 1-3 après quatre semaines et 3-4 après sept semaines. Mais ils ont bouleversé leur rival puis 1A n ° 6 St. Bede 42-27 lors de la semaine 8 et ont résisté à un Bureau Valley Storm renaissant 44-34 lors de la finale de la saison régulière pour décrocher leur billet.

Leur mission ne sera pas facile. Sacred Heart-Griffin (9-0) est n ° 1 classé en 4A et vainqueur de cinq championnats d’État sous la direction de l’entraîneur vétéran Ken Leonard, qui est l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de l’État avec 413 victoires.

« C’est bon d’être de retour dans les séries éliminatoires », a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. « C’est juste un tirage au sort malchanceux. Nous nous préparerons comme nous le faisons chaque semaine et nos enfants joueront du mieux que nous pourrons. »

Hall, qui a fait ses trois dernières apparitions en séries éliminatoires en 3A, et était en 2A aussi récemment que (2013-15), entre sur le terrain cette année en 4A avec sa nouvelle coopérative avec le comté voisin de Putnam. Ils ont un effectif combiné de 702,5, Stillman Valley étant la plus grande école de 3A à 559.

L’heure du jeu est 19 heures dans la capitale de l’État.

Tieman a mené les Red Devils aux séries éliminatoires lors des deux relais en tant qu’entraîneur-chef de Hall prenant le relais d’une saison 1-8 l’année précédente. Il a guidé les Red Devils vers les séries éliminatoires pour la première fois en 2013 et a un dossier de 6-6 en six apparitions en séries éliminatoires, atteignant les quarts de finale 2A en 2015.

Classe 3A : Peotone (5-4) à Princeton (9-0)

Les Tigers se qualifient pour les séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive sous la direction de l’entraîneur Ryan Pearson, le deuxième en tant que tête de série n ° 1. Ils ont atteint les demi-finales 3A en 2019 et les quarts de finale 3A l’année dernière. La pandémie de 2020 les a empêchés de faire une autre course en profondeur, ce qui a conduit à une campagne de printemps 6-0 en 2021.

À Peotone, les Tigers affronteront une équipe des Blue Devils qui est testée lors de la Illinois Central Eight Conference. Le champion de la ligue Reed-Custer (9-0) est classé n ° 2 en 3A, une place devant Princeton, et le finaliste Wilmington est classé n ° 3 en 2A. Peotone a perdu contre Wilmington (28-13) et Reed-Custer (48-0) au cours des semaines consécutives.

“Peotone est très physique à l’avant, et ils ont des arrières agressifs. Ils ne sont pas flashy en attaque, mais ils exécutent très bien ce qu’ils font », a déclaré Pearson.

Il y aura un coup d’envoi tôt à 18 heures vendredi à Bryant Field.

Princeton a une histoire en séries éliminatoires avec Peotone, après avoir perdu contre les Blue Devils 20-14 à Peotone en 2003 lors de ce qui serait le dernier match de Joe Ryan en tant qu’entraîneur-chef des Tigers.

Hall a battu Peotone 20-0 lors du premier match des séries éliminatoires 3A en 2019.

Classe 1A : Forreston (5-4) à St. Bede (7-2)

Les Bruins ont retrouvé un certain élan pour les séries éliminatoires après deux défaites consécutives en battant Mendota 39-20 vendredi pour terminer 7-2 après un départ 6-0.

L’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice, est ravi de remporter à nouveau le premier match des séries éliminatoires à domicile.

“C’est la deuxième année consécutive avec un match à domicile au premier tour”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. «Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de jouer un programme formidable à Forreston. Ce sera un match physique et une sacrée ambiance.

Forreston a terminé quatrième de la robuste Northwest Upstate Illini Conference, qui a produit cinq équipes éliminatoires, dont 1A n ° 1 et championne d’État en titre Lena-Winslow. Les Cardinals ont affronté les Panthers contre une défaite de 28-14 vendredi, l’une des quatre défaites contre des équipes en séries éliminatoires pour un dossier de 28-8.

La matinée du samedi débutera à 14 h à Saint-Bède.

Football à 8 : Blue Ridge (6-3) à Amboy co-op (7-2)

Les Clippers commencent ce qu’ils espèrent faire une autre course profonde dans les séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association. Ils ont perdu en demi-finale l’an dernier.

La coopérative Amboy comprend deux juniors de l’Ohio (Troy Anderson et Vincent Zembrzuski) et sept joueurs de LaMoille (Connor Deering, Ed Fry, Gio Gatza, Brayden Klien, Ian Sundberg, Tate Sundberg, Cody Winn).

Le coup d’envoi du port samedi aura lieu à 15 h

– Kevin Chlum a contribué à ce rapport