Les équipes du comté de Bureau ajustent les horaires pour combattre la chaleur – Shaw Local

Avec des prévisions à trois chiffres cette semaine, les équipes de football du comté de Bureau appellent des audibles pour que leurs horaires d’entraînement battent la chaleur.

Les quatre équipes du comté de Bureau pousseront leurs entraînements avant l’école ou plus tard dans la soirée ou se déplaceront à l’intérieur.

L’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, a déclaré que le Storm ajusterait son horaire pour se conformer aux directives de l’IHSA et « plus important encore, faire ce qui est le mieux pour nos jeunes hommes ».

Lundi, l’équipe universitaire se présentera à la salle de musculation à 17 h avant l’entraînement avec les étudiants de deuxième année qui se présenteront au terrain Bourquin pour l’entraînement de 18 h à 20 h. Il n’y aura pas de gaines requises, juste des shorts.

Les deux équipes se présenteront à 18h00 mardi et mercredi avec un entraînement à suivre de 19h00 à 20h30.

Il y aura une visite guidée de 15h15 à 16h15 jeudi au Storm Gym avec une séance de cinéma « varsity-dressers only » de 16h15 à 17h15

Pistole insiste pour que ses joueurs apportent de l’eau et restent hydratés, tandis que de l’eau sera fournie.

L’ouverture de la saison de vendredi envoie le Storm à Erie contre Erie-Prophetstown.

L’entraînement de Princeton lundi a été déplacé de 18h00 à 20h00. Les joueurs doivent apporter leur équipement complet et l’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson, a déclaré qu’ils s’ajusteraient au besoin.

L’entraîneur du Tigre a annoncé lundi matin que les entraînements du mardi et du mercredi se dérouleraient de 6h à 7h30 en plein pads. L’entraînement de jeudi aura également lieu de 6 h à 7 h 30, mais aura lieu au Prouty Gym en « coquilles » seulement.

Princeton ouvrira la saison vendredi à Monmouth-Roseville.

L’entraîneur de Hall, Randy Tieman, a déclaré que les Red Devils n’iront au casque que lundi pendant une heure après la salle de musculation et les séances de cinéma.

Les Red Devils déplaceront l’entraînement de 18 h à 20 h mardi et mercredi et feront l’appel jeudi plus tard dans la semaine.

« Nous devons mettre les garçons dans la meilleure situation possible tout en étant productifs », a déclaré Tieman, préférant être à l’extérieur quand ils le peuvent.

Hall se rendra à Orion pour l’ouverture de vendredi.

St. Bede ira tard du mardi au jeudi de 18 h 30 à 20 h. Les Bruins ouvriront vendredi à l’Illinois Wesleyan University à Bloomington pour un match hors conférence avec Tuscola.

Commutateur de volley-ball

Le football n’est pas le seul sport touché par la chaleur.

Le match de volley-ball de lundi entre Mendota et le comté de Putnam a été déplacé de Granville à Mendota, qui dispose d’un gymnase climatisé/

St. Bede a déplacé le match de volley-ball à domicile de mardi avec El Paso-Gridley à l’IVCC à proximité pour utiliser son gymnase climatisé. Les matchs débuteront à 18h et les portes s’ouvriront aux spectateurs à 17h40.