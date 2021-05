Les équipes des Rangers et du Celtic ‘B’ invitées à entrer dans la saison de la Scottish Lowland Football League | Actualités du football

Les équipes des Rangers et du Celtic ‘B’ ont été invitées à intégrer des équipes dans la Scottish Lowland Football League sur une base d’une saison.

La SLFL a déclaré que les discussions étaient à un stade précoce et suivaient une approche des deux équipes de premier plan pour aider à essayer d’améliorer la voie de développement des joueurs en Ecosse et offrir l’opportunité d’un « bénéfice significatif » aux clubs de la ligue.

Les discussions ont été qualifiées de «productives» et devraient se poursuivre.

Un communiqué de la ligue a ajouté: « Nous partageons un consensus commun avec les Rangers et le Celtic sur le fait que le développement des joueurs et l’importance du système pyramidal doivent être des priorités pour le jeu en Écosse. »

Le conseil d’administration de la SLFL a également souligné qu’aucun club membre actuel ne serait « affecté de quelque manière que ce soit par la proposition » et que les clubs devraient voter en faveur de tout changement après consultation.

Le président de la ligue, George Fraser, a déclaré: «Il ressort clairement des discussions que nous avons eues que le Celtic et les Rangers recherchent une ligue dans laquelle placer leurs équipes« B »dans lesquelles ils peuvent se développer en tant que joueurs.

« Comme toujours, l’intégrité de la ligue et l’importance de la pyramide seront primordiales et cela ne sera pas affecté par ce plan et c’était également une priorité pour les Rangers et le Celtic qui le respectent pleinement.

«Nous continuerons à avoir des discussions avec diverses parties au cours de la semaine prochaine environ et à voir comment elles progressent.

« Espérons que cela se traduira par un résultat passionnant qui est une démonstration claire de la Lowland League ouvrant la voie à la modernisation de nos structures de football pour le bénéfice de tous. »