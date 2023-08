Les équipes de West Kelowna sauvent des résidents qui ont ignoré l’ordre d’évacuation

La voix du chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, exprime à la fois la fierté et l’épuisement lorsqu’il décrit les risques que les équipes ont pris pour lutter contre l’incendie de McDougall Creek jeudi soir.

Il y avait aussi un soupçon de frustration, alors qu’il parlait des résidents qui n’avaient pas tenu compte d’un ordre d’évacuation.

« Certes, nous risquerons beaucoup pour économiser beaucoup », a déclaré Brolund. « Il y a eu un certain nombre de risques pris pour sauver des vies et des biens la nuit dernière. Mais il y a aussi eu des risques pris qui n’avaient pas à l’être, et c’est parce que les gens ont choisi de ne pas évacuer. »

Le chef des pompiers a décrit un cas particulier, dans un quartier qu’il n’a pas identifié, dans lequel des résidents et des premiers intervenants ont été piégés par l’incendie.

« Ils n’ont pas pu s’en sortir parce que le feu avait brûlé et bloqué la route qu’ils empruntaient », a-t-il déclaré. « Dans le quartier où ils se trouvaient, il n’y avait qu’une seule entrée et une seule sortie. »

Bien que Brolund ne soit pas entré dans les détails de ce qui s’est passé, il a déclaré que les intervenants d’urgence, y compris la GRC et le BC Wildfire Service, ont pu mettre les résidents et les équipages piégés en sécurité.

« Je suis très heureux que cela se soit passé comme ça, mais cela n’aurait pas dû être ainsi », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait « d’innombrables » sauvetages similaires dans la ville pendant la nuit.

« Nous n’activons pas d’alertes d’évacuation car cela facilite notre travail ou c’est simplement quelque chose que nous devons faire de manière procédurale », a déclaré Brolund. « Nous le faisons parce qu’il y a de fortes chances que nous ayons besoin que vous quittiez vos maisons sans préavis, et la nuit dernière en était un excellent exemple. »

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre de fuir l’incendie envahissant, qui est estimé être passé de 1 100 à 6 800 hectares et a sauté par-dessus le lac Okanagan du jour au lendemain. Des milliers d’autres sont en alerte d’évacuation.

Brolund n’a pas pu dire combien de structures avaient été détruites du jour au lendemain, mais a reconnu que certaines l’avaient été.

Le chef a également suggéré que les choses auraient pu être bien pires. Une caserne de pompiers, une école, un barrage et une station d’épuration ont été épargnés par les flammes.

« J’ai un tel luxe et un tel plaisir de diriger une équipe de personnes que, souvent, je ne peux même pas tenir les rênes », a déclaré Brolund. « Il n’y a aucun moyen que je puisse retenir mes équipages – ou l’un des pompiers qui sont venus nous rejoindre – en arrière. Ils voulaient être dans ce combat la nuit dernière. »

Il a décrit les personnes prises au piège par le feu comme « le pire cauchemar d’un chef des pompiers » et a exhorté les gens à ne pas être complaisants, affirmant qu’il s’attendait à des 24 heures difficiles à venir.

« Je pense qu’aujourd’hui et ce soir seront deux autres périodes opérationnelles difficiles, tout comme les deux dernières », a déclaré Brolund.