JAKARTA: Tesla, le constructeur automobile américain, enverra des délégations en Indonésie le mois prochain pour discuter d’un investissement potentiel dans une chaîne d’approvisionnement pour ses véhicules électriques, a annoncé samedi le gouvernement dans un communiqué.

Le président Joko Widodo a vanté les réserves de nickel de l’Indonésie à plusieurs reprises, déclarant à Reuters le mois dernier que «c’est très important car nous avons un excellent plan pour faire de l’Indonésie le plus grand producteur de batteries au lithium et nous avons les plus grandes (réserves) de nickel».

Le président et Luhut Pandjaitan, le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et de l’investissement, étaient en conversation avec le PDG de Tesla, Elon Musk, vendredi pour discuter des «opportunités d’investissement de la société de véhicules électriques Tesla en Indonésie», a déclaré le ministère.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Luhut a déclaré à Reuters le mois dernier qu ‘«il y a de très bonnes chances» que les entreprises veuillent investir dans le traitement du nickel indonésien pour réduire les coûts.

Musk a déclaré qu’il prévoyait d’offrir un «contrat géant pour une longue période» tant que le nickel est extrait «de manière efficace et respectueuse de l’environnement».

L’Indonésie souhaite développer une chaîne d’approvisionnement complète pour le nickel à domicile, en particulier pour l’extraction de produits chimiques pour batteries, la fabrication de batteries et éventuellement la construction de véhicules électriques.