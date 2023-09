Les équipes de tennis de Marquette, Westwood et Negaunee enregistrent toutes des victoires | Actualités, Sports, Emplois

MARQUETTE – Marquette et Westwood ont chacun participé à une double compétition avant de se diriger vers leurs tournois de conférence respectifs mercredi matin.

Chacun a remporté une victoire vendredi alors que MSHS organisait deux matchs ce jour-là. Les Patriots ont remporté une victoire de 6-2 contre Marquette, tandis que MSHS a égalisé la journée avec une victoire de 7-1 contre Menominee.

Pendant ce temps, Negaunee a remporté une autre victoire 8-0 à domicile contre Menominee jeudi.

Marquette se rendra à la conférence de la Grande-Péninsule mercredi à 10 heures du matin à Escanaba, tandis que Westwood et les mineurs se rendront à la conférence de la Mid-Peninsula au même moment à Negaunee.

Voici un aperçu de ces rencontres :

——————-

Westwood 6, Marquette 2

Westwood ne céderait que sur les deux vols inférieurs de double, ces deux matches allant dans le sens de Marquette en trois sets.

« La (rencontre) contre Westwood était la deuxième (rencontre) d’un programme double et un excellent essai pour les tournois à venir », L’entraîneur-chef de Marquette, Karl Thomsen, a déclaré dans un courriel détaillant les résultats. « Il faisait presque 80 degrés dehors et nos filles se sont battues et se sont battues pour chaque point.

« Cette (réunion) a clôturé une bonne semaine de tennis pour nos filles, que nous espérons utiliser pour nous catapulter dans le tournoi GNC. »

En double n°3, Laura Barsch et Aubree Blackburn de Marquette sont revenues pour une victoire 1-6, 6-3, 6-1 contre Niila Nurmi et Eliisa Doney des Patriots, puis en double n°4, Eva Sjoholm de MSHS et Mylee Muscoe a également réussi un retour 0-6, 6-3, 6-2 contre Berkley Richards et Kayla Etelamaki de Westwood.

« Les matchs de double ont tous été très serrés puisque trois d’entre eux sont allés au troisième set et le match de double n°1 s’est déroulé en deux sets serrés », » dit Thomsen. « Notre équipe de double n°3 et notre équipe de double n°4 ont toutes deux été plutôt bien travaillées dans le premier set.

« Il faut reconnaître qu’il n’y a pas eu de panique, beaucoup de confiance et un tennis très intelligent, ce qui leur a finalement permis de remporter des victoires de retour. »

En simple, la n°1 de Westwood Lexi Olson, la n°2 Sami Ruby, la n°3 Emersyn Nelson et la n°4 Morgan Schneider ont chacune gagné en deux sets, tout comme leurs coéquipières du n°1 en double Izzie Marta et Alyssa Couveau.

La victoire la plus difficile des Patriots est survenue au deuxième rang du double, avec Nolia Dawson et Kaylin Doney remportant une victoire de 6-4, 1-6, 6-2 contre Natalie Deneau et Maija Parkkonen de Marquette.

——————-

Marquette 7, Menominee 1

Aucun match marathon n’a eu lieu contre Menominee, chaque vol ne comptant que deux sets.

Les victoires les plus difficiles pour Marquette sont survenues au n°1 en simple et aux n°1 et 3 en double.

En simple, Payton Bullock, n°1 du MSHS, a battu Elena Murphy de Menominee 7-5, 6-4, tandis qu’en double, Payton Pleaugh et Lexi Hammerstrom, n°1 de Marquette, ont repoussé Madelyn Barker et Kamryn Olsen des Maroons 7-6 (7- 3), 6-1, et au n°3, Barsch et Blackburn de MSHS ont résisté à Ava Chouinard et Ella Barker de Menominee 7-5, 6-4.

« Dieu nous a bénis avec une belle journée de fin septembre pour un programme double de tennis et je pense que nos filles se sont nourries de la météo », » dit Thomsen. « Nos filles en simple ont vraiment bien frappé la balle contre Menominee. (Joueuse n°4 en simple) Kyra Autio a eu des problèmes de pieds, mais vous ne l’auriez pas remarqué aujourd’hui. Sa couverture du terrain et ses mouvements étaient impressionnants, ce qui lui a permis de quitter le terrain assez rapidement.

« Au n°1 du simple, Payton Bullock a poursuivi une bonne semaine de tennis avec des tirs impressionnants contre un adversaire puissant.

« Du côté du double, Payton Pleaugh et Lexi Hammerstrom ont résolu le casse-tête et remporté une solide victoire. »

——————-

Negaunee 8, Menominee 0

Jeudi à Negaunee, les Miners sont restés dominants tout en améliorant leur fiche à 12-0-1 en perdant seulement 16 matchs sur les huit vols.

Le NHS a connu un trio de blanchissages 6-0, 6-0 affichés par la joueuse n°2 en simple Lili Saunders, la joueuse n°4 en simple Madalynn Peters et le duo n°2 en double composé d’Olivia Lunseth et Sage Juntti.

« Nous avons franchi une étape majeure vers ce que nous voulons être à la fin de l’année (jeudi) », L’entraîneur-chef des mineurs, Kyle Saari, a déclaré dans un e-mail détaillant le résultat. « L’entraînement (de mercredi) s’est poursuivi et tout le monde a essayé de donner le rythme de son match.

«Madalynn a été motivée toute l’année pour continuer à trouver des moyens de s’améliorer, et elle a joué à merveille. Chaque aspect de son jeu s’est amélioré par rapport à l’année dernière, tout comme sa confiance.

Il a également noté le jeu de son tandem de double n°4 composé de Halle Palomaki et Emma Wills, qui a gagné 6-2, 6-1 contre Anna Maisciek et Andi Anderson des Maroons.

« Halle et Emma ont bien joué aujourd’hui aussi. » » a déclaré l’entraîneur de Negaunee. « Quand ils sont concentrés et sur leur jeu, ils peuvent jouer avec n’importe qui. »

Informations compilées par le rédacteur en chef du Journal Sports Steve Brownlee. Son adresse e-mail est [email protected].







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception