Les équipes de secours trouvent plus de survivants de tremblements de terre dévastateurs

ANTAKYA, Turquie (AP) – Des équipes de secours en Turquie ont tiré vivants cinq membres d’une seule famille de l’épave de leur maison, 129 heures après qu’un puissant tremblement de terre a frappé la région.

Samedi, les sauveteurs ont d’abord extrait la mère et la fille Havva et Fatmagul Aslan d’un monticule de débris dans la ville durement touchée de Nurdag, dans la province de Gaziantep, a rapporté HaberTurk.

Les équipes ont ensuite rejoint le père, Hasan Aslan, mais l’homme a insisté pour que son autre fille, Zeynep, et son fils Saltik Bugra soient sauvés en premier, a indiqué la station.

Hasan a été sorti en dernier. Les sauveteurs ont applaudi et scandé “Dieu est grand!” que l’homme a été transporté dans une ambulance.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

ANTAKYA, Turquie (AP) – Des équipes de secours utilisant des caméras thermiques pour localiser des signes de vie ont continué à sortir des survivants des monticules de décombres samedi, cinq jours après qu’un tremblement de terre majeur a frappé une région frontalière tentaculaire entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts, cependant, approchait les 25 000.

Au moins quatre autres personnes ont été secourues tôt samedi. Parmi eux, un jeune de 16 ans désorienté sauvé des décombres 119 heures après l’énorme tremblement de terre et une femme de 70 ans qui a été secourue trois heures plus tard.

“Quel jour est-il?” Kamil Can Agas, l’adolescent qui a été sorti des décombres à Kahramanmaras, a demandé à ses sauveteurs, selon la télévision NTV.

Les membres des équipes de recherche mixtes turques et kirghizes se sont embrassés, tout comme les cousins ​​de l’adolescent, l’un d’eux criant : « Il est sorti, mon frère. Il est sorti. Il est là.”

Les sauvetages ont apporté des lueurs de joie au milieu d’une dévastation écrasante quelques jours après que le séisme de magnitude 7,8 de lundi a effondré des milliers de bâtiments, tuant plus de 24 000 personnes, en blessant 80 000 autres et laissant des millions de sans-abri. Un autre tremblement de terre presque égal en puissance et probablement déclenché par le premier a causé plus de destruction quelques heures plus tard.

Dans un autre signe d’espoir, les secouristes de la ville turque d’Antakya ont transporté Ergin Guzeloglan, 36 ans, dans une ambulance après l’avoir sorti d’un immeuble effondré samedi.

Cependant, tout ne s’est pas si bien terminé. Les sauveteurs ont atteint une fille de 13 ans à l’intérieur des décombres d’un bâtiment effondré dans la province de Hatay tôt samedi et l’ont intubée. Mais elle est décédée avant que les équipes médicales ne puissent l’amputer d’un membre et la libérer des décombres, a rapporté le journal Hurriyet.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre une semaine ou plus, les chances de trouver plus de survivants diminuaient rapidement. Et le recours aux caméras thermiques pour identifier la vie au milieu des décombres était un autre signe de la faiblesse des survivants restants.

Alors que l’aide continuait d’arriver, un groupe de 99 membres de l’équipe d’assistance médicale de l’armée indienne a commencé à soigner les blessés dans un hôpital de campagne temporaire dans la ville méridionale d’Iskenderun, où un hôpital principal a été démoli.

Un homme, Sukru Canbulat, a été transporté à l’hôpital dans un fauteuil roulant, sa jambe gauche grièvement blessée avec de profondes ecchymoses, des contusions et des lacérations.

Grimaçant de douleur, il a déclaré avoir été secouru de son immeuble effondré dans la ville voisine d’Antakya quelques heures après le séisme de lundi. Mais après avoir reçu les premiers soins de base, il a été libéré sans avoir reçu de soins appropriés pour ses blessures.

Les hôpitaux d’Antakya, a-t-il dit, étaient surchargés et il était venu à l’hôpital de campagne indien d’Iskenderun pour enfin soigner ses blessures.

« J’ai enterré (tous ceux que j’ai perdus), puis je suis venu ici », a déclaré Canbulat, en comptant ses parents décédés : « Ma fille est morte, mon frère est mort, ma tante et sa fille sont mortes, et la femme de son fils » qui était enceinte de 8 mois et demi.

Les températures sont restées en dessous de zéro dans toute la grande région et de nombreuses personnes n’ont pas d’abri. Le gouvernement turc a distribué des millions de repas chauds, ainsi que des tentes et des couvertures, mais peine toujours à atteindre de nombreuses personnes dans le besoin.

La catastrophe a aggravé les souffrances dans une région en proie à la guerre civile syrienne de 12 ans, qui a déplacé des millions de personnes à l’intérieur du pays et les a rendues dépendantes de l’aide. Les combats ont envoyé des millions d’autres chercher refuge en Turquie.

Le conflit a isolé de nombreuses régions de la Syrie et a compliqué les efforts pour acheminer l’aide.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé que pas moins de 5,3 millions de personnes se sont retrouvées sans abri en Syrie. Sivanka Dhanapala, la représentante du HCR en Syrie, a déclaré vendredi aux journalistes que l’agence se concentrait sur la fourniture de tentes, de bâches en plastique, de couvertures thermiques, de nattes et de vêtements d’hiver.

Le président Bashar Assad et son épouse ont rendu visite à des blessés du séisme dans un hôpital de la ville côtière de Lattaquié, base de soutien du dirigeant syrien.

La télévision d’État syrienne a déclaré qu’Assad et sa femme Asma ont rendu visite samedi matin à Duha Nurallah, 60 ans, et à son fils Ibrahim Zakariya, 22 ans, qui ont été sortis vivants la nuit précédente des décombres d’un immeuble dans la ville côtière voisine de Jableh, cinq ans. jours après le tremblement de terre.

Un jour plus tôt, Assad a visité la ville septentrionale d’Alep.

____

Alsayed rapporté de Bab al-Hawa, Syrie. Fraser a rapporté d’Ankara. Bassem Mroue a contribué depuis Beyrouth.

Justin Spike, Ghaith Alsayed et Suzan Frazer, Associated Press