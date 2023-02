Les équipes de secours trouvent plus de survivants de tremblements de terre dévastateurs

Ils ont d’abord extrait la mère et la fille Havva et Fatmagul Aslan d’un monticule de débris dans la ville durement touchée de Nurdag, dans la province de Gaziantep, a rapporté HaberTurk. Les équipes ont ensuite atteint le père, Hasan Aslan, mais il a insisté pour que son autre fille, Zeynep, et son fils Saltik Bugra soient sauvés en premier.

Les sauvetages ont apporté des lueurs de joie au milieu d’une dévastation écrasante quelques jours après que le séisme de magnitude 7,8 de lundi a effondré des milliers de bâtiments, tuant plus de 24 000 personnes, en blessant 80 000 autres et laissant des millions de sans-abri. Un autre tremblement de terre presque égal en puissance et probablement déclenché par le premier a causé plus de destruction quelques heures plus tard.