Les équipes de secours ne s’attendent pas à retrouver des survivants

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a exclu jeudi de retrouver des survivants sous les décombres d’un énorme glissement de terrain, le nombre exact de morts sous près de deux étages de débris et de boue étant encore inconnu mais allant de centaines à des milliers.

L’équipement lourd et l’aide ont mis du temps à arriver en raison du relief montagneux dangereux, d’un pont endommagé sur la route principale et des troubles tribaux dans la région.

« Aucun corps ne devrait être vivant sous les décombres à ce stade, il s’agit donc d’une opération de récupération complète pour récupérer les restes humains », a déclaré à Reuters le président du comité des catastrophes de la province d’Enga, Sandis Tsaka.

Les autorités tentent toujours de déterminer combien de personnes sont enterrées sous des parties d’une montagne qui s’est effondrée sur le village de Yambali dans la région d’Enga vers 3 heures du matin vendredi dernier (13 heures jeudi HE).

En l’absence d’un recensement actuel – le dernier crédible datant de 2000 – les autorités s’appuient sur des registres électoraux incomplets et sur des vérifications auprès des dirigeants locaux pour parvenir à une estimation du nombre total de décès.

Plus de 2 000 personnes pourraient avoir été enterrées vivantes, selon le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une estimation de l’ONU estime le nombre de morts à environ 670, tandis qu’un homme d’affaires local et ancien responsable a déclaré à Reuters qu’il était plus proche de 160.

Tsaka a déclaré que le gouvernement n’était toujours pas sûr du nombre de morts, même s’il s’agirait d’un « nombre important ».

« Cela pourrait aller de quelques centaines à 2 000. Je n’exclurais pas totalement l’hypothèse de 2 000 personnes en raison de l’incertitude quant au nombre de personnes présentes à ce moment-là, mais je ne peux pas vous donner de réponse définitive tant que nous n’aurons pas terminé la cartographie sociale », a-t-il déclaré.

Sur les six corps retrouvés jusqu’à présent, deux vivaient en dehors de la zone sinistrée, a expliqué Tsaka, renforçant ainsi l’opinion des autorités selon laquelle il y avait de nombreux mouvements entre les communautés.

Des dizaines de soldats, d’ingénieurs, d’experts en géologie et de responsables de la santé publique ont atteint le site, a indiqué Tsaka. Les équipes de secours prévoient d’utiliser des machines lourdes à partir de jeudi, après que l’instabilité du sol ait retardé leur utilisation plus tôt.

Des milliers d’habitants sont en alerte pour une éventuelle évacuation au cas où le glissement de terrain se déplacerait davantage vers le bas.

« Nous ne dormons même pas la nuit. Nous avons peur que d’autres pans de la montagne s’effondrent et nous tuent tous », a déclaré à Reuters Frida Yeahkal, une habitante de 20 ans.

Le glissement de terrain a enseveli les ruisseaux et les ruisseaux voisins et contaminé les principales sources d’eau du village, posant un risque important d’épidémies, a indiqué l’agence des migrations des Nations Unies dans sa dernière mise à jour.

La plupart des ménages ne disposent pas de sources alternatives, telles que des réservoirs de récupération des eaux de pluie, et il n’existe aucune méthode pour traiter l’eau, ce qui aggrave encore les pénuries d’eau potable, selon le rapport.

L’agence estime qu’environ 1 650 personnes ont été déplacées, dont une sur cinq âgée de moins de 6 ans.

« Qu’arrivera-t-il à ceux qui sont vivants ? Je ne sais pas où nous irons chercher de la nourriture et un abri. Nos maisons et nos jardins ont tous été détruits », a déclaré à Reuters le leader communautaire Yuri Yapara.