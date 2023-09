Les équipes de secours à la recherche désespérée de survivants après le séisme meurtrier au Maroc

Commentez cette histoire Commentaire

Les secouristes tentaient frénétiquement de localiser les survivants d’un puissant tremblement de terre dans le centre du Maroc samedi, alors que le bilan dépassait les 1 300 morts et que les équipes de recherche internationales attendaient que les autorités locales donnent le feu vert pour se déployer. Le séisme d’une magnitude de 6,8 a frappé les montagnes de l’Atlas vendredi à 23 h 11, selon les données préliminaires du Service géologique des États-Unis, détruisant les maisons des familles endormies. Vidéos sur les réseaux sociaux, le plus grand minaret de Marrakech se balançait alors que les gens en bas se retournaient et couraient ; ailleurs dans la ville, l’air épais de poussièreles habitants se sont protégés la bouche et se sont tendu la main pour se soutenir alors qu’ils naviguaient dans les ruelles étroites dans la quasi-obscurité.

Couverture en direct : le bilan des victimes du tremblement de terre au Maroc dépasse les 1 300 ; le palais déclare une période de deuil

L’épicentre se trouvait dans la province isolée et historiquement mal desservie d’Al-Houz, à environ 70 km au sud de Marrakech. Il s’agit du séisme le plus puissant à avoir frappé la région depuis plus d’un siècle, le choc étant ressenti à des centaines de kilomètres de là, à Casablanca, Rabat et Fès.

1 305 personnes ont été tuées et 1 832 autres blessées, dont 1 200 dans un état critique, selon le ministère marocain de l’Intérieur. Les experts estiment que le nombre de morts risque d’augmenter considérablement.

Les réseaux de téléphonie mobile dans les zones les plus touchées ont cessé de fonctionner, laissant les proches à travers le pays et dans le monde attendre anxieusement des nouvelles.

Samedi matin, les autorités ont mis en garde contre de potentielles répliques. « Tout le monde panique », a déclaré Rachida Bouanani, une enseignante à Marrakech jointe par téléphone. « Les autorités locales ont demandé aux gens d’évacuer leurs maisons. Mes voisins ont sorti leur argent et leur or et se demandent mutuellement pardon, ils se disent au revoir.»

D’autres familles ont déclaré qu’elles campaient dans la chaleur jusqu’à ce que le risque diminue. Faisal Baddour, un habitant de Marrakech, a déclaré à l’AFP que le premier séisme avait « comme si un train traversait nos maisons ».

Le premier communiqué du Palais Royal du Maroc, près de 20 heures après le séisme, indiquait que le roi Mohammed VI avait présidé une réunion d’urgence avec son cabinet et des responsables militaires. Des renforts seront déployés pour renforcer les équipes de recherche et de sauvetage autour de l’épicentre et un fonds sera ouvert pour les dons du public afin de soutenir cet effort, indique le communiqué.

Mais l’immensité de la zone sinistrée et la complexité du terrain rendaient les efforts de secours difficiles, a déclaré Caroline Holt, directrice des catastrophes, du climat et des crises à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien que des groupes de la société civile aient mis en place des abris et un soutien psychologique pour les personnes touchées, seules les troupes gouvernementales semblaient être en première ligne.

Certaines des zones les plus isolées ne sont accessibles que par hélicoptère, a expliqué Holt, et les machines lourdes nécessaires pour déblayer les routes sont difficiles à transporter dans cette région montagneuse.

« Il est très courant, lors d’un tremblement de terre, que les routes, les itinéraires routiers soient perturbés, que les lignes de communication soient coupées, que les lignes électriques soient coupées, que les canalisations d’eau potable soient coupées », a-t-elle déclaré. « Il y a donc beaucoup de confusion et beaucoup de chaos en ce moment. »

Samedi soir, ni le roi ni le Premier ministre Aziz Akhannouch ne s’étaient adressés à la nation. Partout dans le monde, les alliés étrangers ont déclaré qu’ils disposaient d’équipes de secours prêtes à se déployer, mais qu’ils avaient besoin du feu vert du gouvernement.

« Nous attendons juste le feu vert du Maroc », a déclaré au Post un responsable de l’Union européenne, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Une carte montre l’impact dévastateur du séisme au Maroc sur les zones peuplées

Les équipages étrangers ont joué un rôle crucial pour sauver des vies après les récentes catastrophes, notamment le tremblement de terre dévastateur de février en Turquie et l’explosion du port de Beyrouth en 2020. Mais la vitesse est essentielle. Les sauvetages les plus réussis ont lieu dans les 24 heures suivant un tremblement de terre. Au bout de 72 heures, il est probable que peu de survivants soient retrouvés.

La zone sinistrée abrite des centaines de villages dont les habitants ont traditionnellement reçu peu de soutien du gouvernement et qui sont fréquemment isolés après des tempêtes de neige. Aujourd’hui, les routes sont bloquées par des débris, ce qui rend difficile l’accès des sauveteurs à la zone et l’évaluation par les autorités et les groupes humanitaires de l’étendue des dégâts.

Lors de conversations avec des amis et des membres de la famille dans la ville de Ouarzazate, Brahim El Guabli, professeur adjoint au Williams College, a déclaré qu’ils avaient raconté un séisme si fort qu’il ressemblait à un taureau enragé sur le toit, ou aux ondulations qui suivent une bombe.

« Personne n’avait été témoin d’une telle intensité de mémoire d’homme », a-t-il déclaré. « Ces zones ne seront plus jamais les mêmes, du moins pour ceux d’entre nous qui les connaissent. »

Les États-Unis ont également proposé leur aide samedi : « Les États-Unis sont prêts à fournir toute l’assistance nécessaire alors que le Maroc répond à cette tragédie », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué. « Nos pensées vont au peuple marocain, et nous offrons notre soutien et notre solidarité indéfectibles à nos partenaires marocains en cette période tragique »

S’exprimant lors du sommet du G20 à Delhi, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que la communauté internationale fournirait « toute l’aide possible ». Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré que les militaires et les diplomates de son pays étaient « à la disposition du Maroc ».

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays a établi un protectorat au Maroc en 1912 et y a maintenu un régime colonial jusqu’en 1956, s’est dit « dévasté » par la nouvelle et a proposé son aide. A Paris, la Tour Eiffel devait s’éteindre à 23 heures en solidarité avec le Maroc, a déclaré à la presse la maire de Paris, Anne Hidalgo. La ligue française de football dit qu’une minute de silence serait observée en l’honneur des victimes lors de ses prochains matches.

Le tremblement de terre a également été ressenti en Algérie, mais aucun mort ni blessé n’a été signalé. L’Associated Press a rapporté que l’Algérie avait proposé de rouvrir son espace aérien au Maroc pour faciliter l’aide et les évacuations médicales. Il est fermé depuis 2021, lorsque les pays ont rompu leurs relations diplomatiques en raison d’un différend de longue date au Sahara occidental.

Samedi à Marrakech, les habitants ont fait la queue devant un centre de transfusion sanguine alors que les autorités exhortaient les gens à faire un don. Sur réseaux sociauxdes membres de l’équipe nationale marocaine de football ont publié des photos d’eux-mêmes répondant à l’appel dans la ville d’Agadir.

Le Maroc a été secoué par des crises ces dernières années. La pandémie de coronavirus a sapé ses sites touristiques habituellement dynamiques de visiteurs et une combinaison de sécheresse et de flambée des prix des matières premières a fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires.

La Banque mondiale a déclaré que l’impact de l’inflation a été ressenti le plus durement par les 10 % des Marocains les plus pauvres, dont beaucoup vivent à proximité de l’épicentre du séisme.

L’ampleur des dégâts sur les sites historiques, qui attirent des millions de touristes chaque année, était encore inconnue samedi, avec une inquiétude particulière pour la médina de Marrakech, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, connu pour ses marchés animés, ses rues étroites, son architecture islamique et ses fleurs roses. périmètre muré.

Depuis 1900, il n’y a eu aucun tremblement de terre de magnitude 6 ou plus dans un rayon de 310 milles autour du tremblement de terre de vendredi dans les montagnes de l’Atlas, et seulement neuf tremblements de terre de magnitude 5 ou plus, selon l’USGS.

« Des tremblements de terre de cette ampleur dans la région sont rares mais pas inattendus », indique un communiqué. L’organisation a également écrit que la population de la région touchée « réside dans des structures très vulnérables aux tremblements de terre ».

Nacer Jabour, représentant de l’Institut national de géophysique du Maroc, a déclaré aux médias locaux que le choc principal avait été « suivi de centaines de répliques ».