Les équipes de sauvetage du Titanic ont jusqu’à 12 h 08 pour sauver 5 personnes piégées sur Titan, craignant de manquer de temps pour plonger

Les équipes de recherche FRANTIC ont jusqu’à 12 h 08 aujourd’hui pour retrouver et secourir les cinq membres d’équipage échoués sur le sous-marin du Titanic.

Mais on craint que le temps ne soit écoulé pour localiser avec succès le navire touché et le mettre en sécurité avant que l’approvisionnement en oxygène du sous-marin ne s’épuise.

12 Le pilote d’un avion de surveillance maritime CP-140 Aurora de la 14e Escadre de l’Aviation royale canadienne effectue un circuit de recherche des disparus Crédit : Reuters

12 Victor 6000 est un robot capable de plonger à 20 000 pieds sous l’eau Crédit : Reuters

Le sous-marin d’OceanGate, Titan, a disparu moins de deux heures après sa descente de 12 500 pieds jusqu’à l’épave du Titanic dimanche.

Il n’a pas refait surface cet après-midi-là avec seulement 96 heures de survie et cinq personnes à bord. Le « ping » final du sous-marin au vaisseau-mère Polar Prince le plaça directement au-dessus des ruines.

Les garde-côtes américains ont averti que l’approvisionnement en oxygène devait être épuisé à 12 h 08 aujourd’hui, ce qui donne aux équipes de recherche une fenêtre extrêmement étroite pour effectuer un sauvetage extraordinaire.

L’aventurier milliardaire britannique Hamish Harding, 58 ans, l’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, ont payé 200 000 £ par tête pour le voyage.

Il était dirigé par le PDG d’OceanGate Stockton Rush, 61 ans, et l’explorateur français vétéran Paul-Henri Nargeolet, 77 ans.

Des bruits de claquement détectés sous l’eau mercredi ont fait naître l’espoir d’un miracle de dernière minute alors que des navires de sauvetage supplémentaires se sont précipités pour rejoindre une ultime tentative de retrouver l’engin perdu Titan dans l’Atlantique.

Les arrivées tardives – équipées de la technologie de recherche sous-marine la plus avancée au monde – offrent le meilleur espoir d’un incroyable sauvetage de dernière minute alors que les équipes de sauvetage font la course contre la montre aujourd’hui.

Le capitaine de la Garde côtière américaine, Jamie Frederick, a confirmé que des bruits en haute mer avaient été entendus et qu’ils étaient analysés par des experts en sonar pour déterminer s’ils provenaient de l’engin de 22 pieds.

Frank Owen, expert australien en recherche et sauvetage de sous-marins, a déclaré au Sun que les bruits sourds étaient « très importants » car ils se produisaient à des intervalles de 30 minutes.

Il a déclaré: «C’est la procédure standard pour les sous-mariniers de la marine lorsqu’ils sont coincés dans un sous-marin désemparé.

« On leur dit de taper sur la coque pendant 3 minutes à l’heure et à la minute 30.

« Cela me dit que le plongeur français à bord (ex-Marine) envoie un message qui dit » Nous savons que vous nous cherchez et c’est un indice que nous ne faisons pas que du bruit aléatoire « . »

L’un des navires devant arriver sur les lieux hier soir était L’Atalante transportant le robot Victor 6000, capable d’atteindre des profondeurs de 20 000 pieds.

Le robot peut plonger plus profondément que les autres équipements du site.

Exploité par un équipage de 25 hommes, il dispose de bras qui peuvent être actionnés pour couper des câbles ou effectuer d’autres manœuvres pour libérer un navire coincé.

Bien que le véhicule ne puisse pas soulever Titan à la surface par lui-même, il pourrait aider à l’accrocher à un navire.

Un robot sous-marin CURV21 de l’US Navy devait également arriver et était considéré comme la meilleure chance de sauver l’équipage – s’il était retrouvé vivant.

Il peut récupérer des épaves et fabriquer jusqu’à 20 000 pieds de profondeur – et l’année dernière, il a battu un record mondial de récupération d’un hélicoptère Seahawk à une profondeur de 19 075 pieds au large du Japon.

Les équipes de sonar espèrent pouvoir détecter le sous-marin dans les profondeurs glacées à temps pour que le CURV21 puisse effectuer un sauvetage.

L’exploit sans précédent impliquerait le robot attaché en haute mer attachant son câble au Titan dans l’obscurité totale près du fond de l’océan.

Il lui faudrait alors tirer le vaisseau de dix tonnes de la société OceanGate Expedition à bord d’un navire de la marine américaine à une vitesse vertigineuse.

Même si le sous-marin atteint la surface à temps, les équipages devront toujours déverrouiller la coque en titane scellée du Titan pour libérer les cinq.

L’ancien contre-amiral de la Royal Navy Chris Parry a déclaré: « Si quelque chose peut les faire remonter, c’est ce kit. »

12 Le milliardaire britannique Hamish Harding est l’un des cinq prisonniers du sous-marin Crédit : Space Launch Now

12 Sahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, 19 ans, sont sur le sous-marin perdu Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille Dawood

12 Stockton Rush, PDG d’OceanGate, a dirigé l’expédition

12 Paul-Henry Nargeolet, 73 ans, est le cinquième membre d’équipage bloqué sur le navire

Mais les experts ont averti que même si le sous-marin est localisé, il faudra des heures pour le remonter à la surface.

L’explorateur en haute mer, le Dr David Gallo, a déclaré à Good Morning Britain qu’il avait déclaré: «Nous devons, à ce stade, supposer que c’est le sous-marin [banging] et déplacez-vous rapidement vers cet endroit, localisez-le et faites descendre des robots là-bas pour vérifier où se trouve le sous-marin.

« Ils doivent être entièrement prêts comme si c’était le sous-marin, car il faut un certain temps pour le localiser et le faire remonter à la surface, cela prend des heures. »

L’explorateur américain Josh Gates affirme que Titan « aurait dû revenir à la surface » car le sous-marin a des mesures de redondance, y compris des systèmes de perte de poids.

S’adressant à Sky News, il a déclaré que le visage qu’il n’a pas fait surface ouvre des questions sur ce qui aurait pu mal se passer.

Le capitaine à la retraite de la marine, David Marquet, a déclaré qu’il était probable que ceux qui étaient piégés dans le sous-marin, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la qualité de l’équipement et du matériel utilisé, soient « glacés ».

Il a dit CNN: « L’eau entourant entièrement le navire est au point de congélation ou légèrement en dessous.

« Quand ils expirent, leur souffle se condense. Il y a du givre à l’intérieur des pièces du sous-marin.

« Ils sont tous entassés pour essayer de conserver leur chaleur corporelle.

« Ils manquent d’oxygène et ils exhalent du dioxyde de carbone. »

Le sauvetage sous-marin le plus réussi de l’histoire a eu lieu en 1973 lorsque les ingénieurs britanniques Roger Mallinson et Roger Chapman ont été sauvés après que leur submersible se soit retrouvé piégé sur le fond marin à 1 575 pieds.

Cette opération serait plus profonde de 11 000 pieds.

Le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural à New York le 14 avril 1912, après avoir heurté un iceberg.

Plus de 1 500 des 2 200 passagers et membres d’équipage à bord ont été tués, et beaucoup sont morts quelques minutes après avoir été jetés dans les eaux -2C.

L’épave en décomposition du paquebot de 822 pieds a été découverte pour la première fois en 1985.

12 Un CURV21 de l’US Navy faisait partie des sous-marins robots rejoignant la dernière offre Crédit : Alamy

12 Le navire, photographié pour la dernière fois ici, a été créé par OceanGate pour emmener les passagers à 12 500 pieds sous la surface

12 La première image de la mission de recherche partagée par les garde-côtes américains montre le navire de sauvetage Deep Energy Crédit : Twitter/@USCGNortheast

12 L’équipage s’était inscrit pour une excursion de 195 000 £ pour plonger et voir l’épave du Titanic