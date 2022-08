Les équipes de Sauk Valley sont impatientes de commencer alors que la pratique commence officiellement pour lancer la saison IHSA 2022 – Shaw Local

Après une intersaison remplie d’haltérophilie et un été d’entraînements et de camps 7 contre 7, les joueurs de football locaux – et tous les athlètes participant à un sport d’automne cette saison – sont finalement revenus «en saison» lundi avec le premier jour officiel de pratique.

La météo a été un facteur lors de la première journée dans la vallée de Sauk, certaines pratiques étant tombées sous la pluie et d’autres n’ayant pas un effectif complet de joueurs lorsque certains athlètes ont été bloqués par les eaux de crue. D’un autre côté, ceux qui sont sortis ont profité de températures au milieu des années 70 et d’une belle brise cette nuit-là ont été les conditions les plus agréables du premier jour depuis un certain temps.

L’optimisme est un thème commun à la plupart des équipes compte tenu du nouveau départ, mais le temps nous dira qui est prêt à faire le saut et qui sera compétitif.

Alors que certaines parties des entraînements étaient similaires aux entraînements du camp d’été que les équipes venaient de terminer, le reste consistait à remettre tout le monde dans le rythme d’une saison et à perfectionner les compétences avant de commencer à anticiper ce premier vendredi soir sous les lumières moins de trois semaines de suite.

Guerriers d’or sterling

Au Roscoe Eades Field, dès que l’entraîneur Jon Schlemmer a sifflé pour commencer le premier entraînement de la saison 2022, toute l’équipe Sterling sprintait au milieu du terrain et avait hâte de commencer.

Pour le quarterback Kael Ryan, c’était le moment qu’il attendait depuis le printemps 2021.

Le senior de Sterling a subi une déchirure du LCA au genou droit le 16 avril de la saison COVID du printemps 2021 et a raté toute sa saison junior l’automne dernier. Inutile de dire qu’il a hâte de revenir sur le terrain.

“Ça le rend encore plus sucré. Je le veux tellement », a déclaré Ryan. « Ce groupe que nous avons est génial. Je déteste quitter le football ; J’aime venir ici et être autour de ce groupe. Je ne veux juste jamais m’éloigner de l’établissement.

“C’est comme un énorme soulagement, vraiment. L’entraînement commence et je ne reste pas là à regarder. Je suis capable d’être là-bas et d’être un leader et d’être là avec mes amis. C’est tellement important et tellement amusant, et tout simplement génial que le football soit de retour.

Pour les autres Golden Warriors, c’est amusant de voir enfin ce premier match à l’horizon et de sentir que l’objectif de se préparer pour la semaine 1 est beaucoup plus proche que lorsque le camp s’est terminé en juillet.

“C’est génial d’être de retour dans l’environnement du football et de voler sur le terrain avec mes amis. C’est amusant d’être ici et de se préparer enfin pour la saison. Ce premier match approche maintenant et nous pouvons le sentir », a déclaré Christian Beasley, senior. « Nous sommes ravis de revenir ensemble en tant qu’équipe. Nous avons de nouveaux chats, de jeunes chats, et nous nous y habituons et nous travaillons ensemble, nous travaillons en équipe et nous nous amusons.

Sterling et Kewanee s’affrontent dans un 7 contre 7 le 21 juillet au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Ducs de Dixon

Avec tant de pluie dimanche et lundi, le terrain d’entraînement du Reagan Middle School était trop humide, forçant les Dukes à se rendre au Lancaster Gym pour leur premier jour d’entraînement. Et même si c’était une façon moins qu’idéale de célébrer le début officiel de la saison 2022, les joueurs ne semblaient pas trop s’en soucier.

Dixon a terminé son camp au milieu de la dernière semaine de juillet, puis a eu la première semaine d’août de congé, comme toutes les équipes de lycée. Donc, y revenir – même sur le bois dur – était un signe de bienvenue.

“Je voulais juste revenir et jouer au football, où que ce soit, juste pour pouvoir le refaire”, a déclaré le joueur de ligne senior Matt Warkins. “La semaine dernière a été une longue semaine, et nous n’avons pas été sur le terrain depuis environ une semaine et demie, donc juste pour pouvoir faire quoi que ce soit, le football est mieux que rien.”

Avoir ce camp si récemment signifiait également que manquer une pratique en plein air n’était pas une perte aussi importante qu’elle aurait pu l’être.

“Notre première année, je pense que cela s’est également produit”, a déclaré le joueur de ligne principal Shaun DeVries. “Mais nous avons travaillé très dur cet été, et ça aurait été comme ça aujourd’hui puisque nous ne sommes qu’avec des casques, donc ce n’est pas trop gênant.”

Même après avoir commencé la saison à l’intérieur et n’ayant pas eu tout son temps d’entraînement, DeVries a l’impression que les Dukes ne manquent pas vraiment un battement à cause de cela.

« Honnêtement, étant senior cette année, je suis très excité. Je connais toutes les personnes qui arrivent et la cohésion d’équipe se passe vraiment bien », a-t-il déclaré. “Une grande partie des compétences qui entrent en jeu, la puissance, la vitesse, c’est presque une condition optimale. Je connais tous ces enfants, ils ont tous travaillé dur pendant l’intersaison, pendant leur temps libre, et les entraîneurs aussi pour nous préparer. C’est une équipe très bien huilée, et c’est très excitant de nous voir entrer dans cette prochaine saison.

Warkins pense également que le maillage des joueurs de retour et des nouveaux visages se déroule aussi bien que prévu pour le lancement de la saison 2022, et il a le sentiment que les choses se mettront en place au cours des deux prochaines semaines d’entraînements alors que l’urgence entourant l’ouverture de la saison continue de croître.

“Chacun commence à trouver sa place, et vous commencez à voir qui va commencer où, qui va faire quoi, et nous commençons à savoir à quoi s’attendre de tout le monde”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez vraiment sentir que c’est au coin de la rue.”

Comètes de Newman

Les Comets avaient hâte de reprendre l’entraînement après une longue intersaison et étaient impatients de tirer parti de leur 20e apparition consécutive en séries éliminatoires il y a une saison, lorsqu’ils ont remporté leurs trois derniers matchs de saison régulière pour gagner une place garantie en séries éliminatoires.

“Il se sent bien. Nous avons attendu cela toute l’année, nous nous sommes entraînés tout l’été, et maintenant que le premier jour est arrivé, c’est comme un rêve devenu réalité », a déclaré le receveur/senior et secondeur Jaesen Johns. “Absolument [trying to] être meilleur que l’an dernier. Les attentes sont toujours élevées. Avec un nouvel entraîneur, avec les nouveautés que nous mettons en place, je pense que nous pouvons être encore meilleurs que nous ne l’étions l’an dernier.

Le nouvel entraîneur-chef Mike LeMay – un ancien de Newman – remplace Brandon Kreczmer, qui est maintenant entraîneur adjoint à la Western Illinois University.

C’est aussi la première fois en trois ans où la pandémie ne modifiera pas le calendrier ou la manière dont les équipes peuvent s’entraîner.

«Ça fait du bien sans les restrictions COVID, et ça revient à la normale. Je suis prêt à en découdre », a déclaré le demi offensif/secondeur principal Gabe Padilla. “Mêmes attentes que chaque année : frappez simplement le ballon, continuez et faites abandonner l’autre équipe.”

Newman a perdu quelques contributeurs majeurs à la remise des diplômes au printemps dernier – y compris le premier rusher Marcus Williams, le premier plaqueur et le deuxième rusher Ethan Van Landuit, et le meilleur receveur Owen McBride, ainsi que le protège-nez Will Rude en défense – mais se vanter quelques vétérans y compris Johns, Padilla, le porteur de ballon senior / secondeur Hunter Luyando et le porteur de ballon / sécurité Nolan Britt, qui reviennent pour renforcer l’équipe de cette année.

Malgré la perte de pièces clés des deux côtés du ballon, Johns et Padilla pensent que le programme est entre de bonnes mains.

“Nous avons beaucoup de joueurs qui reviennent, mais beaucoup de grands joueurs clés qui faisaient partie de cette équipe l’année dernière sont partis”, a déclaré Padilla. “Donc, nous, les seniors, avons des chaussures à remplir, mais je me sens assez confiant envers tout le monde dans l’équipe, avec la nouvelle attaque et tout.”

“Je pense que, pour la plupart, c’est à peu près égal avec nos seniors qui viennent remplacer”, a déclaré Johns. “Et nous avons beaucoup de jeunes gars qui arrivent aussi, donc ils devraient être assez bons pour nous et pour le programme à l’avenir.”

Les joueurs de football de Rock Falls effectuent des exercices lors de leur camp le 19 juillet à Hinders Field. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Rock Falls Rockets

Les Rockets étaient tout aussi impatients que tout le monde de revenir dans la saison, et une jeune formation cherche déjà à faire sa marque à Hinders Field.

“Il se sent bien. Nous sommes tous prêts et motivés pour être de retour », a déclaré le porteur de ballon senior/secondeur Ryan McCord. « Évidemment, nous voulons gagner. Nous voulons travailler dur. Nous ne voulons pas qu’il nous soit simplement remis. C’est une conférence difficile, mais nous allons faire de notre mieux. Nous allons nous assurer de mettre le travail en place.

Rock Falls envisage d’augmenter le nombre de joueurs pour commencer les entraînements de pré-saison, et c’est quelque chose qui enthousiasme les joueurs et les entraîneurs.

“Nos chiffres commencent à venir, nous travaillons dur et nous laissons tout sur le terrain, donc ça fait du bien”, a déclaré le porteur de ballon senior / secondeur Aidan Kobbeman. “J’espère que nous ferons beaucoup mieux que l’an dernier et que plus de gars se pousseront plus fort que l’an dernier.”

Kobbeman voit de bons jeunes talents monter dans l’équipe, et quelques groupes de postes se sont déjà démarqués pour lui tout au long de l’intersaison.

“Nous avons quelques très bons étudiants de première année qui nous aideront beaucoup”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que les porteurs de ballon, les secondeurs et les receveurs larges sont les positions les plus fortes.”

•••

L’une des équipes les plus touchées par la météo était Eastland-Pearl City, et le premier entraînement officiel de 2022 n’aurait pas pu tomber sur un pire jour pour certains des joueurs de Wildcatz.

À Pearl City , où l’équipe a eu son premier entraînement, de fortes pluies ont provoqué l’inondation du ruisseau Yellow et de ses affluents dans la ville et bloqué la route nationale 73 du côté nord de la ville.

L’entraîneur Jared McNutt a déclaré que quatre joueurs n’avaient pas pu assister à l’entraînement lundi en raison de la marée haute. Le terrain de pratique de l’école n’a pas été touché; c’est sur une colline du côté ouest de la ville.

L’inondation a culminé à environ 6 pieds de haut lundi, 3 pieds de moins que le record.

• Le journaliste SVM Cody Cutter a contribué à cette histoire.