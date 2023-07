Les équipes de Premier League rivalisent avec les élites européennes pour Balogun

Arsenal a déjà investi plus de 250 millions de dollars dans les transferts de cet été, et ils semblent prêts à faire une autre vente importante.

Malgré les dépenses substantielles, Mikel Arteta reste intéressé à renforcer son équipe avec un attaquant dynamique supplémentaire. De plus, avec le départ potentiel de joueurs comme Nicolas Pepe, Kieran Tierney et Thomas Partey, l’équipe de l’Emirates Stadium pourrait avoir les ressources pour une autre acquisition notable avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

L’offre de l’Inter jugée insuffisante

L’Inter, géant de la Serie A, aurait offert plus de 38 millions de dollars à l’attaquant américain Folarin Balogun. Arsenal, quant à lui, prendrait probablement son temps dans l’espoir de déclencher une guerre d’enchères en raison de la concurrence des clubs de Premier League pour Balogun.

Selon FootballTransferts, les Gunners bénéficieraient énormément d’une guerre d’enchères en Premier League. Ils viseront à maximiser la valeur du joueur compte tenu de son intérêt, de son âge et de sa forme récente. Balogun n’a que 22 ans, mais après une saison exceptionnelle en France, sa valeur marchande est au-dessus du toit.

Arsenal attend que les clubs de Premier League fassent une offre sur Balogun

On pense qu’Arsenal est conscient que des clubs comme Brighton et West Ham ont besoin d’un attaquant. Chacun possède des fonds importants en raison de ventes récentes de grande valeur. Les Hammers viennent de vendre leur joueur le plus précieux, Declan Rice, à Arsenal pour la modique somme de 135 millions de dollars. Brighton, en revanche, a vendu Alexis Mac Allister à Liverpool pour un peu moins de 44 millions de dollars.

Ainsi, chacun est dans une position privilégiée pour tirer parti de son historique de négociation positif avec ses rivaux londoniens. Cela peut réduire le prix demandé pour permettre une offre plus souhaitable.

CBS Sports a également déclaré que Crystal Palace souhaitait également ajouter un numéro neuf de qualité pour élever son équipe. Cependant, pour sécuriser la signature de l’international américain lors de ce mercato, ils pourraient être amenés à battre leur record de transfert.

Si plusieurs clubs expriment leur intérêt par le biais d’offres, Arsenal espère que les enchères atteindront plus de 51 millions de dollars. Un accord comme celui-ci pourrait libérer du capital pour qu’ils puissent réinvestir dans d’autres joueurs.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport