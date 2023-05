Les équipes de Premier League doivent aspirer aux normes de Manchester City: Frank Lampard de Chelsea

Le manager par intérim de Chelsea, Frank Lampard, a décrit Manchester City comme actuellement la plus grande équipe du monde et a déclaré que le reste de la Premier League devait aspirer aux normes élevées fixées par l’équipe de Pep Guardiola en quête de titre.

City est sur le point de conclure sa cinquième couronne de champion en six ans et est également en lice pour compléter le triplé cette saison, après avoir atteint les finales de la Ligue des champions et de la FA Cup.

L’équipe de Guardiola a une avance de quatre points et un match en moins sur Arsenal, qui doit gagner à Nottingham Forest samedi pour rester de manière réaliste dans la course au titre au moins jusqu’à ce que City accueille Chelsea un jour plus tard.

« Je ne connais pas la plus grande équipe de tous les temps, mais c’est clairement une équipe fantastique et elle le fait depuis un bon moment maintenant », a déclaré Lampard aux journalistes vendredi avant le voyage de Chelsea au stade Etihad.

« Un énorme crédit pour cette cohérence. Ils sont sur le point de devenir la plus grande équipe, surtout s’ils gagnent la Ligue des champions… Dans leur forme, vous ne voudriez pas parier contre eux sur quoi que ce soit.

« Je pense qu’ils sont la meilleure équipe du football mondial. Est-ce bon pour le football anglais ? Ouais pourquoi pas? Vous devez pousser la norme. Le reste de la ligue doit essayer d’y aspirer. »

Lampard a déclaré qu’il souhaitait amener l’attaquant de City Erling Haaland à Stamford Bridge lors de son premier passage à la tête de Chelsea entre 2009 et 21, alors qu’il était l’entraîneur-chef permanent.

L’international norvégien, qui a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund au début de la saison, a marqué 36 buts en championnat jusqu’à présent cette saison – autant que Chelsea.

« Je pense qu’il est spécial, je pensais qu’il s’adapterait tout de suite et montrerait son niveau », a déclaré Lampard. « Je ne sais pas s’il aurait décidé de venir ici de toute façon, mais j’étais un grand fan.

« C’est grâce à lui parce que j’aime voir des joueurs à ce niveau, avec de la personnalité et la soif d’être les meilleurs. »

Le défenseur de Chelsea Benoit Badiashile manquera le match de dimanche après s’être blessé à l’aine à l’entraînement, a déclaré Lampard.

Chelsea languit 11e de la ligue avec 43 points en 35 matchs.

