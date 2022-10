Les équipes de pompiers sont de retour à la maison patrimoniale de Kelowna – Kelowna Capital News

Les équipes de pompiers de Kelowna étaient de retour sur les lieux de la maison patrimoniale qui a subi des dommages importants après un incendie le 20 octobre.

La maison de la rue McDougall avait été appelée par les pompiers vers 11 heures du matin après avoir vu de la fumée sortir du toit.

Des équipages pulvérisent à travers les fenêtres de l’étage supérieur après des rapports de fumée dans la même maison sur McDougall St à #kelowna qui a pris feu il y a quelques jours @KelownaCapNews pic.twitter.com/VhhOvkgDHI – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 23 octobre 2022

Le chef des pompiers sur place a déclaré que de petites flambées après un incendie de grande structure ne sont pas rares.

Les pompiers ont pompé l’eau d’une bouche d’incendie à proximité dans le niveau supérieur de la maison.

En raison des dommages causés par l’incendie initial de la semaine dernière, la maison a été jugée structurellement défectueuse et les équipes ont été forcées de travailler de l’extérieur du bâtiment.

Le chef des pompiers a déclaré qu’il espérait que l’activité se calmerait dans les prochains jours, mais a noté que les pompiers pourraient être de retour sur les lieux si quelque chose d’autre éclatait.

