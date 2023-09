Les équipes de pompiers luttent contre l’incendie de forêt de Glen Lake, près de Peachland

Les maisons de Summerland et des environs sont sous alerte d’évacuation à la suite de l’incendie de forêt de Glen Lake, qui brûle au nord de la communauté.

L’incendie de forêt, à six kilomètres à l’ouest de Peachland, a été découvert dans la soirée du samedi 16 septembre et s’étend désormais sur 763 hectares. À l’heure actuelle, l’incendie de forêt est considéré comme hors de contrôle.

Evan Lizotte, un responsable de l’information sur les incendies, a déclaré que les équipes luttaient contre l’incendie de forêt pour l’empêcher de se déplacer vers l’est, vers les zones peuplées.

« Nous avons fait quelques progrès aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Nous mettons de bons seaux sur ce feu. »

Les précipitations du mardi 19 septembre ont contribué aux efforts de lutte contre les incendies. D’autres précipitations sont attendues dans la nuit et le lendemain.

Lizotte a déclaré que les conditions de vent pourraient également affecter l’incendie.

En raison de l’incendie de forêt, 60 propriétés de Summerland sont sous alerte d’évacuation. La zone sous alerte s’étend du 24602 Garnet Valley Rd. jusqu’à la limite nord de Summerland.

De plus, le district régional d’Okanagan-Similkameen a mis en place une alerte d’évacuation pour 151 propriétés de la zone électorale F, qui comprend Faulder, Meadow Valley et le côté ouest de l’autoroute 97, au nord de Summerland.

Les personnes vivant dans les zones sous alerte d’évacuation sont invitées à se préparer à évacuer si nécessaire.

La municipalité et le district régional donneront aux résidents le plus de préavis possible avant l’évacuation, mais en raison de l’évolution des conditions, les ordres d’évacuation pourraient être donnés avec peu de préavis.

Kevin Holder, chef adjoint des pompiers de la municipalité de Summerland, exhorte les résidents à installer l’Alerte Voyent! sur leur téléphone afin d’obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt, les alertes d’évacuation et les ordres d’évacuation les concernant.

