Les équipes de pompiers du Québec reçoivent un coup de pouce avec des centaines de renforts arrivant aujourd’hui

Les équipes de pompiers du Québec reçoivent un coup de pouce alors que des renforts commencent à arriver de partout au pays et de l’étranger.

L’agence des incendies de forêt de la province a déclaré que 54 pompiers du Nouveau-Brunswick sont arrivés aujourd’hui, 119 autres arrivant des États-Unis et 109 de France. La Nouvelle-Écosse a également envoyé quatre avions bombardiers d’eau.

En date de jeudi, environ 800 personnes combattent les incendies au sol dans la province, tandis qu’une dizaine de bombardiers d’eau et une dizaine d’hélicoptères les appuient depuis le ciel, a indiqué le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel. D’autres renforts viendront du Portugal, du Mexique et d’Espagne dans les prochains jours, et les forces armées enverront 40 nouveaux soldats vendredi.

Contrairement aux pompiers auxiliaires locaux, les renforts sont déjà entraînés à lutter contre les feux de forêt et pourront toucher le sol dès leur arrivée, a précisé Bonnardel.

Le Québec envisage également d’emprunter de l’équipement américain car les États-Unis sont également préoccupés par la fumée qui souffle sur leur territoire.

Des pompiers et des bombardiers d’eau arrivent de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis et de la France pour aider à combattre les incendies de forêt qui font rage au Québec. (Audrey Marcoux/La Presse Canadienne/HO-SOPFEU Prévention et Communications)

À 11 heures jeudi, 137 incendies étaient actifs, contre 149 mercredi, mais la plupart sont toujours hors de contrôle. Environ 35 sont apprivoisés par les équipes de pompiers, a déclaré Bonnardel.

« Nous ne nous contentons pas de croiser les doigts, cela montre le professionnalisme de ceux qui sont sur le terrain », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. « Il n’y a eu aucun blessé depuis plus d’une semaine, il y a eu des morts et aucune maison n’a brûlé au Québec grâce à cet effort colossal. »

Pas de nouvelles évacuations prévues

La pluie et les conditions météorologiques plus fraîches ont contribué à atténuer les incendies dans l’est de la province, et Sept-Îles, une ville de la région de la Côte-Nord de l’est du Québec, a mis fin à son état d’urgence. Mais l’ouest et le nord du Québec sont restés secs sans prévision de pluie jusqu’à lundi.

Il y a des inquiétudes pour Normétal en Abitibi et son usine de traitement des eaux. Les incendies dans la région brûlent à 500 mètres du seuil de la municipalité. Bonnardel a déclaré que la situation est surveillée de près et qu’elle est généralement stable grâce aux efforts des pompiers. Cependant, les températures devraient augmenter dans les prochains jours.

Karine Pelletier, porte-parole de la SOPFEU, s’est dite convaincue de pouvoir maîtriser l’incendie.

Le gouvernement concentre également ses efforts sur Lebel-sur-Quévillon, au Québec, une municipalité du Nord où 2 100 personnes ont été évacuées et où deux grands incendies distincts pourraient fusionner.

D’autres incendies se sont déclarés près des communautés nordiques de Chibougamau et de Mistissini.

On estime que plus de 638 000 hectares de terres ont brûlé jusqu’à présent et que 12 600 personnes ont fui leurs maisons, la plupart dans les régions du nord de la province, a déclaré Bonnardel.

La liste complète des municipalités évacuées est disponible sur le Site Web du gouvernement du Québec. Aucune autre évacuation n’est prévue à court terme, a déclaré Bonnardel, et il est trop tôt pour dire quand les gens pourront rentrer chez eux.

REGARDER | Les experts disent que certaines parties de la province ont bénéficié des précipitations :