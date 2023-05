Les équipes de pompiers du COSAR et de West Kelowna pensent que 3 personnes sont en sécurité après la recherche

Après que trois personnes ont été portées disparues, samedi après-midi, le service d’incendie de West Kelowna et le service de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan (COSAR) ont été appelés pour fouiller la zone du parc provincial Bear Creek vers 13 heures.

Les trois hommes ont été vus pour la dernière fois le long de la clôture panoramique près des cascades de Bear Creek Canyon.

Les équipes de pompiers et le COSAR ont effectué une recherche dans toute la zone, y compris les chutes et le ruisseau. Les pompiers ont utilisé des drones dans le cadre de leurs recherches.

Les pompiers et le COSAR ont terminé leurs recherches et n’ont rien trouvé d’autre que de croire que les trois personnes se sont auto-sauvées et ont quitté les lieux en toute sécurité avant l’arrivée des équipes d’urgence.

Avec le temps chaud et la fonte des neiges, les ruisseaux et les chutes sont surélevés et se déplacent plus rapidement, ce qui les rend plus dangereux pour les personnes à proximité.

