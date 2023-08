Les équipes de pompiers des Territoires du Nord-Ouest envisagent une attaque directe contre le feu de forêt de Yellowknife alors que le temps chaud et venteux reprend

Faible consommation de données ou d’alimentation ? Lire un version à faible bande passante de cette histoire ici. Pour plus d’histoires, consultez notre Site Web de nouvelles de CBC North.

Les pompiers forestiers travaillant sur le feu de forêt incontrôlable qui brûle au nord-ouest de Yellowknife espèrent pouvoir frapper le feu de plein fouet alors que le temps chaud et venteux revient dimanche.

Yellowknife était assis à 19 C dimanche matin avec un maximum de 21 C prévu pour la journée. Des vents du nord-ouest vers midi, avec des rafales pouvant atteindre 35 km/h, devraient réveiller ce feu de forêt et éventuellement le pousser vers la ville.

« Nous allons l’examiner ce matin pour voir si nous pouvons mettre des bottes au sol à la tête de l’incendie et commencer une attaque directe pour ralentir certaines sections de cet incendie », a déclaré Mike Westwick, agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest. .

Le feu de forêt a déclenché l’évacuation de la ville d’environ 20 000 personnes, des communautés dénées Yellowknives voisines de Ndilǫ et Dettah et des résidences le long du sentier Ingraham la semaine dernière.

Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest de Fort Smith, Enterprise, Hay River, la Première Nation Kátł’odeeche, Kakisa et Jean Marie River font également l’objet d’ordres d’évacuation en raison d’incendies de forêt.

NWT Fire a déclaré dans sa mise à jour du dimanche matin qu’il est possible que l’incendie menaçant Yellowknife se déplace de quatre ou cinq kilomètres dans la journée, bien que les avions-citernes puissent ralentir cela. Les équipes effectueront un balayage infrarouge du périmètre de l’incendie pour déterminer si une attaque directe est réalisable.

Westwick a déclaré qu’en ce qui concerne les incendies plus importants, les pompiers ont tendance à utiliser une approche indirecte – les coupures de carburant et les opérations d’allumage, par exemple. L’intensité de cet incendie a jusqu’à présent mis à l’épreuve la capacité des équipages à l’attaquer de front.

Lors de la dernière mise à jour, ce feu de forêt avait été cartographié sur une superficie d’environ 167 000 hectares – environ 1 670 kilomètres carrés brûlés – et il se trouvait à environ 15 kilomètres à l’ouest de la ville. La pluie qui est tombée samedi a contribué à le contenir temporairement.

De nouvelles équipes arrivent de l’Ontario dimanche, tandis que d’autres équipes qui ont prêté main forte, y compris des pompiers sud-africains, rentrent chez elles.

« Nous apprécions vraiment leurs efforts, mais ce pouvoir est remplacé par des personnes supplémentaires et une aide supplémentaire de partout au Canada », a déclaré Westwick.

L’équipage ontarien qui se joindra au combat fera partie de l’équipe de plus de 300 personnes affectées à l’incendie qui menace Yellowknife. Beaucoup d’autres travaillent sur des incendies ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest

« C’est le plus grand effort de lutte contre les incendies que notre territoire ait jamais vu », a déclaré Westwick.

La ville de Yellowknife a déclaré qu’elle travaillait avec plus de 20 entrepreneurs et 75 bénévoles pour construire ses lignes de défense, dans un Mise à jour du dimanche sur Facebook. Combinées, ces lignes s’étendent sur environ 25 kilomètres, la ligne de feu ouest étant « essentiellement terminée ».

La ville a déclaré que son service d’incendie commençait à planifier sa réponse, avec l’aide de 100 autres pompiers structurels de plusieurs communautés de l’Alberta et de Whitehorse.

Cette carte de la ville de Yellowknife montre les lignes de défense construites jusqu’à présent pour protéger la ville d’un feu de forêt qui approche. (Ville de Yellowknife/Facebook)

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré que la ville avait également eu une équipe d’intervention en cas d’incident hors juridiction qui s’est jointe à ses efforts, doublant le nombre de personnes dans l’équipe de gestion des urgences.

« Je pense que cela a vraiment injecté une bonne énergie, même si notre équipe est assez fatiguée après une longue semaine », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que cela signifiait que son équipe avait pu prendre un peu de recul pour répondre au danger d’incendie le plus immédiat et envisager d’élaborer un plan à court et à moyen terme.

« Nous ne retirons pas le pied de l’accélérateur, mais nous sommes passés de cette tactique [response], » dit-elle.

Alty a déclaré que son équipe avait commencé à planifier à quoi pourrait ressembler la prochaine étape, et bien que cela puisse être loin, ils étudient également comment une rentrée se déroulerait une fois l’ordre d’évacuation levé.

En attendant, un vol d’évacuation est prévu dimanche à 20h MT. Les personnes qui souhaitent le suivre doivent s’inscrire à l’école secondaire Sir John Franklin.

Autres incendies dans la région de Yellowknife

NWT Fire a déclaré dimanche que l’incendie au nord-est de la ville qui menaçait le sentier Ingraham n’atteindrait probablement pas la route dans les deux prochains jours.

Les équipes de pompiers s’efforcent de retenir les tirs des lignes de contrôle à cinq kilomètres au nord de Prelude Lake.

Cet incendie a reçu peu de pluie samedi. NWT Fire a déclaré qu’il constituait toujours une menace pour la zone autour du sentier Ingraham.

Quant au feu de forêt qui brûle à 29 kilomètres au sud-est de Dettah, NWT Fire a déclaré qu’il aurait reçu beaucoup de pluie samedi, ce qui ralentirait sa croissance.

