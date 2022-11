Les équipes de pompiers de Lake Country collectent des dons pour la banque alimentaire

Le service d’incendie de Lake Country fera du porte-à-porte pour collecter des denrées non périssables pour la banque alimentaire de Lake Country.

En raison de la pandémie, l’initiative a été suspendue pendant les deux dernières années.

“Les pompiers de Lake Country adorent la collecte de nourriture annuelle et, bien que nous ayons participé de manière plus modérée l’année dernière et recueilli un don important pour la banque alimentaire, nous attendons tous avec impatience la collecte de collecte cette année”, a déclaré le sous-pompier. Chef Brent Penner. « Rien ne vaut de sortir dans la communauté, de voir la générosité et la bonne humeur sur les visages des familles. C’est un sentiment formidable et c’est une chose positive et encourageante à faire pour notre communauté.

Les équipes de pompiers seront à Carr’s Landing le 4 décembre à partir de 10 h.

Les quartiers d’Okanagan Centre, d’Oyama et de Winfield peuvent s’attendre à ce qu’on frappe à leur porte dans la soirée du 6 décembre.

