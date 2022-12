Les équipes de pompiers de Kelowna abattent un incendie dans une entreprise de l’avenue Bernard

Le service d’incendie de Kelowna (KFD) a rapidement maîtrisé un incendie dans une entreprise du centre-ville jeudi soir (29 décembre).

Les équipes ont été appelées au bloc 300 de l’avenue Bernard, entre les rues Water et Pandosy, vers 22h30.

Peu de temps après, un commerce voisin signale une alarme sonore et un léger nuage de fumée dans son immeuble.

Les dommages causés par le feu ont été limités à une petite zone, et il y a eu des dommages structurels mineurs à un mur intérieur et des dommages causés par la fumée à l’intérieur du bâtiment.

Les premières indications montrent que la cause de l’incendie est électrique, et les inspecteurs du KFD enquêtent aujourd’hui pour déterminer la cause.

